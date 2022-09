Zijn instrumenten zien eruit als appartementen

De Nieuw-Zeelandse fotograaf Charles Brooks fotografeert muziekinstrumenten met een speciale sondecamera, zodat we een kant zien die we nog niet kenden: de binnenkant. Cello’s, violen, piano’s en fluiten zien er op zijn beelden uit als kamers, zalen of hallen. Zijn serie heet niet voor niets Architecture in Music. Dat zijn foto’s er zo uitzien, komt doordat Brooks heel veel foto’s maakt in één instrument – in sommige gevallen wel achthonderd. Elke keer verschuift hij het brandpunt een heel klein beetje, waarna hij van elke foto het scherpe deel samenvoegt tot één beeld. Dan is elk hoekje scherp en lijkt zo’n klankkast van een cello of piano heel groot. Belangrijk vindt hij dat het instrumenten zijn met een verhaal. Zoals de cello die een treinongeluk overleefde , of een didgeridoo die niet met de hand blijkt uitgehold, maar door termieten.