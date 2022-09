Het zijn hartverwarmende, ontroerende beelden die in de afgelopen dagen uit Oekraïne komen. Van militairen die als bevrijders worden onthaald, met omhelzingen, bloemen of een warme maaltijd. Van dorpelingen die amper kunnen geloven dat de Russische bezetter op de vlucht is geslagen, soms alles achterlatend, van blikjes voedsel tot rijklare tanks. Experts raken niet uitgesproken over het militaire succes van de Oekraïners. Kunnen de gebeurtenissen amper bijbenen. Eerst werd een offensief ingezet richting het strategische belangrijke Cherson, in het zuiden van Oekraïne. Kiev claimt nu dat het een list betrof om ervoor te zorgen dat Moskou troepen en materieel van noord naar zuid zou verplaatsen. Vervolgens sloeg het Oekraïense leger onverwacht toe in het noorden. Zondag bevestigde het Russische ministerie van Defensie dat vrijwel de gehele provincie Charkov is opgegeven.

Klassieke misleiding dus, waarmee niet alleen het Russische leger in de verdediging is gedrukt, maar die ook zorgt voor een merkbare omslag van de sfeer in Rusland zelf. Op de Russische staats-tv mag dan nog steeds amper ruimte zijn voor het in twijfel trekken van de motieven van de oorlog, de kritiek op de gevoerde militaire strategie zwol in de afgelopen dagen aan. Voor de Russische president Vladimir Poetin is dit onmiskenbaar een grote tegenslag, niet alleen militair maar ook psychologisch.

Een tegenslag van het gevaarlijke soort wel. Want hoe gaat hij reageren? Komt inzet van het kernarsenaal nu een stap dichterbij? Komen er (nog meer) bombardementen op burgerdoelen? Gaan de Russen de door hen bezette kerncentrale van Zaporizja in de strijd gooien? Ook deze vragen kwamen in de afgelopen dagen voorbij. De zorgen zijn terecht. Poetin heeft al heel vaak laten zien, niet alleen in Oekraïne maar eerder ook in Syrië en Tsjetsjenië, dat hij grof geweld niet schuwt. Zondag bestookten de Russen uit wraak al het Oekraïense elektriciteitsnet, waardoor burgers maar ook ziekenhuizen in het donker zaten.

Toch is dit niet het moment om te weifelen en in te binden uit angst voor Poetins reflexen. Voor zover Poetin door al het veroorzaakte leed zijn plaats aan de onderhandelingstafel niet al verloren is, is het vooral zaak om een zo goed mogelijke uitgangspositie te hebben als die onderhandelingen ooit nog van de grond komen. Dat betekent dat het Oekraïense offensief zo succesvol mogelijk moet zijn – en dat betekent weer dat de westerse wapenleveranties onverminderd door moeten gaan, en zelfs moeten worden opgevoerd. Als Oekraïne iets heeft aangetoond in de afgelopen dagen dan is het wel dat de leveranties werken en, in combinatie met de vechtlust van de Oekraïense militairen, bijdragen aan het doen kantelen van de strijd. Het is dan ook te hopen dat de laatste twijfels in West-Europa hierover, vooral in Duitsland, nu snel verdwijnen. De voortekenen zijn gunstig. Prominente Duitse politici riepen in de afgelopen dagen op om niet langer te talmen met het sturen van tanks en pantserwagens.

Weten de Oekraïners het momentum vast te houden? Ze hebben een groot gebied bevrijd, maar de controle over zo’n gebied behouden vereist mankracht – en dat kan ook de vaart uit een offensief halen. Daar komt bij dat er nog een lange weg te gaan is, hoe indrukwekkend de nu behaalde successen ook zijn. De slag is gewonnen, de oorlog nog niet. De Oekraïners weten dat zelf beter dan wie dan ook en tóch blijven ze gaan. Het Westen kan, nee mag daarbij niet achterblijven.