Voormalig 50Plus-leider Den Haan richt nieuwe partij op

Voormalig 50Plus-leider Liane den Haan richt een nieuwe politieke partij op die de belangen van ouderen in de Tweede Kamer wil verdedigen. Dat heeft ze dinsdag bekendgemaakt in een verklaring. Haar initiatief draagt de naam Goud. De partij heeft de ambitie mee te doen aan de aan de Provinciale Statenverkiezingen in maart volgend jaar. Nu bezit de afsplitser van 50Plus één zetel in de Tweede Kamer.

Belangrijkste thema voor de nieuwe partij is het verbeteren van de positie voor senioren in Nederland. Een woordvoerder beschrijft Den Haan als „centrum-progressief”. Op sociaal-economisch gebied wil ze een lagere belasting op arbeid invoeren. De belasting voor bedrijven moet wat Den Haan betreft omhoog. Andere standpunten zijn de terugkeer van de basisbeurs voor studenten en het invoeren van een gekozen burgemeester in Nederland. De plannen bevatten nog geen financiële onderbouwing.

Op andere onderwerpen profileert Den Haan zich conservatiever: zo moet klimaatbeleid „haalbaar, uitvoerbaar en betaalbaar” zijn, pleit ze voor bezuinigingen op de Europese Unie en een „evenredige” verdeling van asielzoekers over Nederland, waarbij uitgeprocedeerden zo snel mogelijk terug naar eigen land gaan. Ook zou ontwikkelingshulp moeten bijdragen aan het tegengaan van migratie naar Europa.