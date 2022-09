Strengere abortuswetgeving in Hongarije, voortaan verplicht naar ‘hartslag van foetus’ luisteren

Vrouwen in Hongarije die een abortus willen ondergaan moeten voortaan naar de „hartslag van de foetus” luisteren voordat ze de procedure kunnen ondergaan. Dat heeft de Hongaarse regering dinsdag bekendgemaakt. De nieuwe regel wordt komende donderdag van kracht. „Bijna twee derde van de Hongaren associeert het begin van het leven van een kind met de eerste hartslag”, zei een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken maandag.

De Hongaarse abortuswetgeving is sinds 1992 niet meer gewijzigd. Volgens de huidige wetgeving kunnen abortussen in de eerste twaalf weken van de zwangerschap worden uitgevoerd. Wanneer de foetus niet levensvatbaar is, kan de abortus op elk moment van de zwangerschap worden uitgevoerd. Een vrouw die een abortus wil, heeft echter een brief van een gynaecoloog nodig waarin de zwangerschap wordt bevestigd. Ook moet zij twee keer, met een tussenpoos van ten minste drie dagen, naar de gezinsdiensten gaan, waar ze advies krijgt over adoptie en overheidsuitkeringen voor moeders. Pas daarna wordt een verwijzing voor een abortus in het ziekenhuis gegeven.

De Hongaarse oppositie noemt de nieuwe maatregel een manier om het proces voor een abortus nog langer te maken, „in de hoop dat het daarna te laat is om de procedure te kunnen ondergaan”. Als de vrouwen naar de hartslag hebben geluisterd, moeten ze een certificaat aanvragen met een bevestiging daarvan. De oppositie vreest dat dat proces veel tijd in beslag zal nemen. Veel medische deskundigen beschouwen de term ‘foetale hartslag’ in de eerste weken van de zwangerschap echter als misleidend. Het geluid dat bij een vroegtijdige echo te horen is, wordt namelijk gegenereerd door het echoapparaat.