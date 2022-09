Anderhalf uur in de rij op Schiphol. Eenmaal in het veel te krappe stoeltje laat de gezagvoerder weten dat we op tijd vertrekken „zodra de laatste koffers geladen zijn”. Weer de gezagvoerder: „We hebben het slot gemist, het laden nam te veel tijd, achteraan in de rij gezet, vertrek anderhalf uur later.” Gekreun in de kist. Na verloop van tijd opnieuw de gezagvoerder: „We mogen eerder weg, over een half uur.” Iedereen blij met een uur vertraging.

