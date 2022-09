Rechtspraak maakt excuses voor dwaling in Rosmalense ‘flatmoord’-zaak

De rechtspraak heeft dinsdag schriftelijk excuses gemaakt aan Rob B., die veertien jaar onterecht vastzat vanwege een gerechtelijke dwaling. De man werd veroordeeld voor doodslag op zijn vriendin in haar flat in Rosmalen in 2000. „Wat uw cliënt is overkomen, is verschrikkelijk”, staat in de brief, die NRC ook in handen kreeg na berichtgeving door de Volkskrant. „Het is niet voor te stellen hoe groot het leed is om na een groot persoonlijk verlies hiervoor onterecht verantwoordelijk te worden gehouden.”

De brief is ondertekend door de president van de rechtbank Oost-Brabant en de president van het hooggerechtshof in Den Bosch, de instellingen die Rob B. in respectievelijk 2004 en 2007 ten onrechte veroordeelden. De toen 37-jarige Regie van den Hoogen overleed in april 2000 na het doorsnijden van haar eigen hals. De politie verdacht haar vriend, Rob B., ervan haar de keel te hebben doorgesneden. Dat oordeel was vooral gestoeld op rapporten van twee onderzoekers, Selma Schieveld en Richard Eikelenboom, waarin onder meer stond dat de bloedspatten zouden wijzen op moord, geen zelfmoord.

‘Vorm van erkenning’

Vorige week oordeelde het Hof in Arnhem-Leeuwarden dat de rapporten van Schieveld en Eikelenboom geen bewijs leveren voor de conclusie dat B. betrokken was bij de dood van zijn vriendin. Het spijt de rechtbankpresidenten dat B. „zo lang onterecht zijn vrijheid is ontnomen”, schrijven de rechtbankpresidenten. „Wij staan open voor een gesprek met hem en u als zijn raadsman mocht daar behoefte aan zijn.”

De advocaat van B. Pieter van der Kruijs zegt dat hij nog niet met zijn cliënt heeft besproken of hij zo’n gesprek wil aangaan. Wel is zijn cliënt „blij met de brief”, zegt Van der Kruijs. „Het is toch een vorm van erkenning.”

Het Openbaar Ministerie bood vorige week al excuses aan, kort nadat de rechter de veroordeling van 2007 ongedaan had gemaakt. „Het OM betreurt het enorme leed dat Rob B. en zijn dierbaren is aangedaan en gaat kritisch kijken naar het verloop van deze zaak. Onder de verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie zijn fouten gemaakt en daar bieden we onze excuses voor aan”, schreef landelijk hoofdadvocaat-generaal Mariëtte Bode. Persadvocaat-generaal Vincent Smink zei eerder tegen NRC dat „excuses op zijn plaats zijn”. „Hoe we dat doen en wat de consequenties zijn voor een schadevergoeding, zullen we in gesprek met de raadsman bespreken.”

