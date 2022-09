Pinocchio leert positief denken

Het klassieke Italiaanse kinderboek Pinocchio (1883) is al meermaals verfilmd, in 2019 nog door Matteo Garrone. Dit jaar komen daar twee versies bij. In december komt Guillermo Del Toro met zijn naar eigen zeggen duistere stop-motion interpretatie. Op Disney+ is sinds vorige week de versie te zien met Tom Hanks als Gepetto; alle mensen worden gespeeld door acteurs, de rest is geanimeerd. De door Robert Zemeckis geregisseerde film is een remake van de klassieke Disney-animatiefilm uit 1940. Het bekende liedje ‘When You Wish Upon a Star’ keert terug in de update, waarvoor ook enkele nieuwe, weinig memorabele liedjes zijn gecomponeerd.

Om zijn dode zoontje te vervangen, schept Gepetto houten marionet Pinocchio, die al snel in allerlei avonturen terechtkomt waarbij hij stelselmatig uitgebuit wordt door onbetrouwbare volwassenen. Intussen leert Pinocchio allerlei moralistische lesjes over eerlijkheid, onbaatzuchtigheid en de kracht van positief denken. Het boek zelf is minder eenduidig in zijn boodschap.

De door Zemeckis en Chris Weitz geschreven zielloze remake valt erg tegen. Grotendeels komt dat door de niet helemaal overtuigende animatie. Op sommige momenten is deze zelfs erg lelijk, zoals de sequentie op het anarchistische Pleasure Island waar kinderen vrij zijn om te doen wat zij willen.

Animatie Pinocchio Regie: Robert Zemeckis. Met: Tom Hanks, Cynthia Erivo, Luke Evans. Lengte: 111 min. Te zien op Disney+ ●●●●●

