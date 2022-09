Oud-Kamerlid Van Tongeren: de hele Kamer en ik hebben gefaald

Oud Tweede-Kamerlid Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) kijkt „met verdriet” terug op de jaren dat zij het Groningse gasdossier onder haar hoede had. Zij zei tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie in Den Haag dat zij net als de rest van de Kamer „gefaald” heeft om iets te doen aan de problemen in Groningen. Zij deed wel veel pogingen. Zo diende zij rond de negentig moties en amendementen in over de gaswinning, maar ze kreeg daarvoor vaak geen steun van de rest van de Kamer.

Van Tongeren, die nu wethouder is in Den Haag, zat van 2010 tot 2018 in de Tweede Kamer. Zij diende in 2013, na de zware aardbeving in Huizinge, samen met haar partijgenoot Jesse Klaver een motie in die toenmalig minister van Economische Zaken Henk Kamp (VVD) opriep om de gaskraan zo snel mogelijk en zo veel mogelijk dicht te draaien, precies zoals het Staatstoezicht op de Mijnen had aanbevolen. Kamp had toen inmiddels bekendgemaakt dat hij niet in de gaswinning zou ingrijpen, maar eerst de uitkomsten wilde afwachten van veertien onderzoeken. De enige partij die de motie van GroenLinks steunde was de Partij van de Dieren, vertelde Van Tongeren. Door alle anderen werd ze „in de hoek gezet” als „bloemenmeisje” dat een „absurde eis” stelde. „Ik werd nog net niet keihard uitgelachen, maar het zat wel in de buurt.”

„Als je terugkijkt, wil je natuurlijk altijd dat je meer gedaan hebt”, zei Van Tongeren, die ondervraagd werd door enquêtecommissieleden Barbara Kathmann (PvdA), Judith Tielen (VVD) en Hülya Kat (D66). „Ik heb als Kamerlid, maar ook samen met de hele Kamer in dit dossier gefaald. Wij hebben niet op tijd voldoende verandering teweeg kunnen brengen als hoogste orgaan in onze democratische rechtsstaat.”

‘Onwaarschijnlijk ingewikkeld’

Een van de problemen waar Van Tongeren op stuitte is het gebrek aan ondersteuning in de Kamer. In 2010 bestond de GroenLinks-fractie nog uit tien Kamerleden en had zij de beschikking over „anderhalve ondersteuner”. In 2012 was de fractie gekrompen naar vier mensen, en moest zij het doen met „een halve tot driekwart ondersteuner” terwijl zij intussen wel „een kwart van de portefeuilles deed waar de Kamer zich mee bezighoudt”.

Dit zorgde er ook voor dat zij er in 2013 niet vroegtijdig achter kwam dat er een historische hoeveelheid gas werd gewonnen. Dat stond in een „voetnoot op bladzijde 29” van een jaarverslag. „Als ik een staf had gehad van tien medewerkers had ik dat geweten.”

Volgens Van Tongeren was het „onwaarschijnlijk ingewikkeld voor de Kamerleden om greep te krijgen op de geleverde informatie” omdat de manier waarop er werd gerapporteerd telkens veranderde. Toen de Kamerleden net hadden begrepen hoe de schaal van Richter werkte, ging het in rapporten ineens over iets heel anders: de mate van grondversnelling. „Je had eigenlijk een amateurstudie geologie nodig om het allemaal een beetje te kunnen volgen.”

Het oud-Kamerlid droeg tijdens haar verhoor een ketting met daaraan een hangertje in de vorm van de provincie Groningen. Op de vraag hoe zij terugkijkt op het gasdossier, zei zij: „Met verdriet. Ik word er ook wel emotioneel bij.”

