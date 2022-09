Oud-Kamerlid Leegte (VVD) geeft opheldering over geruchtmakend telefoontje in trein

Het was niet zijn partijgenoot minister Henk Kamp met wie René Leegte (VVD) op dinsdag 6 januari 2015 in de trein tussen Groningen en Amersfoort een geruchtmakend telefoontje pleegde. En ook niet fractievoorzitter Halbe Zijlstra.

Een emotionele René Leegte, Tweede Kamerlid voor de VVD in 2010-2015, onthulde dinsdagmiddag het ware verhaal achter het telefoontje in de trein waardoor hij destijds de portefeuille gaswinning moest neerleggen. Tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie in Den Haag vertelde hij, na hier zeven jaar over gezwegen te hebben, dat het simpelweg zijn woordvoerder was met wie hij had gebeld na een werkbezoek aan Groningen.

Tegen de woordvoerder, die hem vroeg of hij nog iets in de media wilde vertellen over het werkbezoek, had hij gezegd dat hij de media in Groningen zoveel mogelijk had ontlopen. Het was immers een besloten werkbezoek. De vaste Kamercommissie voor Economische Zaken had onder meer gesproken met een gedupeerde familie. „Ik vond dat ik niet zoveel nieuws te melden had, anders dan dat het verschrikkelijk was voor de Groningers”, legde Leegte uit aan de enquêtecommissie.

Pappen en nathouden

De voorlichter vertelde aan Leegte, die onderweg was naar huis, dat PvdA-Kamerlid Jan Vos scenario’s wilde laten onderzoeken voor het afbouwen van de gaswinning. Leegte vond dat onverstandig, omdat volgens hem allang als een paal boven water stond dat de gaswinning naar beneden moest. Ook de VVD was volgens hem daar inmiddels van overtuigd. Nog een extra onderzoek was alleen maar „pappen en nathouden van de Groningers”, zei hij tegen de woordvoerder. Het zou het proces alleen maar vertragen.

Wat Leegte noodlottig werd als woordvoerder gaswinning, was dat in hetzelfde treingedeelte ook een actievoerder van Fossielvrij NL zat. Die ving alleen het „pappen en nathouden van de Groningers” op, het „vertragen van het proces” en het feit dat Leegte de media zoveel mogelijk had gemeden. De actievoerder meende dat Leegte de VVD-tactiek inzake de gaswinning met een meerdere besprak, en maakte flarden van het gesprek openbaar via Twitter.

Ontplofte telefoon

Journalisten belden vervolgens naar de VVD-fractie om hier vragen over te stellen. Daar zei een voorlichter, die in de stress schoot, dat Leegte spijt had van zijn belletje in de trein. „Alsof het klopte wat ik zei”, zei Leegte bitter. Zelf kwam hij er pas dagen later achter wat er was gebeurd. Dat was in het weekeinde daarna, toen journalisten erover hadden gepubliceerd en zijn telefoon „was ontploft”. Heel Groningen was woedend op Leegte, ook lokale VVD-bestuurders vonden dat het telefoontje „stevige consequenties” moest hebben voor het Kamerlid.

Leegte zegt dat hij er bewust voor koos om het vertekende beeld in de media niet te corrigeren. In plaats daarvan legde hij zijn woordvoerderschap neer, wat bij velen het beeld versterkte dat hij iets fout had gedaan. De enquêtecommissie vroeg hem waarom hij de waarheid niet meteen had verteld. Leegte zei dat het „om de inhoud” moest gaan, en niet over hem als persoon. Met tranen in de ogen en haperende stem zei hij in de enquêtezaal: „Mij als persoon belangrijker maken dan de inhoud deed geen recht aan de onrust in Groningen. Ik heb met de fractievoorzitter afgesproken dat het verstandig is als ik het dossier niet meer zou doen. Dat zou afleiden van de inhoud.”

Volgens hem speelden ook de Provinciale Statenverkiezingen mee. Waren die er niet geweest, dan had hij het misschien kunnen uitleggen, dacht hij.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Oud-Kamerlid Leegte (VVD) geeft opheldering over geruchtmakend telefoontje in trein