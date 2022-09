Opnieuw gevechten op de grens tussen Armenië en Azerbeidzjan

Op de grens tussen Armenië en Azerbeidzjan zijn in de nacht van maandag op dinsdag weer gevechten uitgebroken. Volgens internationale persbureaus was er maandag een staakt-het-vuren afgesproken over de betwiste grensregio Nagorno-Karabach, maar werd dit een paar minuten later al gebroken. Daarna laaide de spanningen in de nacht op en werd er geschoten van beide kanten. De buurlanden, die al jaren in conflict zijn, beschuldigen elkaar ervan te zijn begonnen met de provocaties. De Armeense premier meldt dinsdagochtend dat de gevechten nog steeds bezig zijn, maar wel zijn afgezwakt.

Azerbeidzjan meldt dat er dodelijke slachtoffers zijn gevallen door Armeens vuur. Armenië beweert dat er vannacht 49 militairen zijn omgekomen en dat Azerbeidzjaanse strijdkrachten kort na middernacht „intensief” hebben gebombardeerd in de richting van de steden Goris en Sotk. Het Armeense ministerie van Defensie heeft dinsdagochtend met bondgenoot Rusland overlegd hoe de „agressie” aan de grens tussen Armenië en Azerbeidzjan beperkt en gestabiliseerd kan worden, zo meldt het Russische persbureau Interfax.

Verdere escalatie

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft zijn zorgen geuit over het oplaaiende grensconflict en roept op om „onmiddellijk een einde te maken aan alle militaire vijandelijkheden”, meldt persbureau Reuters. Ook de Europese Raad laat volgens Reuters na een gesprek met de Armeense premier weten dat de „EU klaar is om zich in te spannen om verdere escalatie te voorkomen”. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, een bondgenoot van Azerbeidzjan, spreekt van „Armeense provocaties” en roept op tot vredesonderhandelingen.

Afgelopen zomer zijn de vijandelijkheden tussen de twee landen weer toegenomen. In augustus kwamen drie mensen om in het grensgebied. In 2020 voerden Armenië en Azerbeidzjan zes weken lang oorlog, waarbij duizenden mensen om het leven kwamen. De twee landen tekenden met Rusland een vredesdeal en Azerbeidzjan kreeg de controle terug over een groot deel van Nagorno-Karabach, wat internationaal erkend wordt als Azerbeidzjaans gebied. Rusland zette ruim tweeduizend vredeshandhavers in die toezicht moesten houden op de fragiele wapenstilstand. Sinds de jaren 90 is Nagorno-Karabach vooral bevolkt door Armeense separatisten, met steun van Armenië.