Onvermoeibaar streed Cecile Janssens tegen jubelwetenschap

De laatste keer dat Cecile Janssens een wetenschappelijke studie fileerde, betrof het uitgerekend een vaccin tegen kanker. Het Amsterdamse onderzoek was lovend besproken aan talkshowtafels. In haar column voor NRC zette Janssens uiteen waarom de hype te mooi was om waar te zijn. Het betrof een onderzoek zonder controlegroep. Onder een negental honden. Waarbij nooit naar overleving was gekeken. Eindoordeel: een rammelonderzoekje.

Een paar weken later bleek dat Janssens zelf acute leukemie had. Ze overleed op 8 september.

Als epidemioloog streed Cecile Janssens onvermoeibaar tegen slappe en gehypete studies. Steeds wist ze zwakke plekken bloot te leggen in methode of statistiek. Maar Janssens was meer dan een plaaggeest van jubelwetenschap. In haar lezingen, op Twitter en in haar column gaf ze kritisch denken gestalte. Ze nam haar publiek mee in haar redenering en liet zo zien dat je geen hoogleraar epidemiologie hoeft te zijn om onafhankelijk na te denken.

Met haar vuurrode haar, lange zwarte jas en slangenleren cowboylaarzen was Janssens een opvallende verschijning. Ze was een snelle denker en sprak die gedachten ook snel en ongefilterd uit. Voor de buitenwereld kon dat intimiderend zijn, maar mensen om haar heen wisten op haar eerlijkheid te vertrouwen. „Cecile was zowel scherp als bot”, zegt Marta Gwinn, collega-epidemioloog bij de CDC (Amerikaanse RIVM) in Atlanta. „Veel mensen bij de CDC, ik ook, vonden haar verfrissend. Haar bruuske voorkomen werd gecompenseerd door een enorm goed humeur en goede wil.”

Janssens (1968) groeide op in Oisterwijk in Midden-Brabant, als oudste zus in een veilig en stabiel gezin. Dat veranderde toen Ceciles moeder overleed in 1979. „Ik denk dat Cecile daardoor vond dat ze alles uit het leven moest halen”, zegt haar broer Hans Janssens. „Als ik zie hoe hard zij gewerkt heeft, welke reizen ze maakte, de marathons die ze heeft gerend, dan leek het wel alsof ze het gemiste leven van mama wilde compenseren.” Competitief en allergisch voor oneerlijkheid was Janssens ook toen al. Hans: „We speelden zomers lang tafeltennis in wat wij het ‘achterboven’ noemden, in een oud fabriekspand van mijn opa. Aan het eind van de zomer stond er dan een absurde stand op het bord: 346-312.”

Grote beloftes

Janssens zigzagde de epidemiologie binnen. Via de heao en een studie psychologie in Utrecht kwam ze uiteindelijk in Rotterdam terecht, aan het Erasmus MC. Aanvankelijk onderzocht ze het welzijn van mensen met multiple sclerose. Maar ze raakte gefascineerd door de opkomst van de genetische test. Genetici en bedrijven beloofden patiënt en klant nauwkeurige voorspellingen van toekomstige ziektes op basis van dna. Janssens doorzag dat de grote beloftes niet altijd konden worden waargemaakt. „Het was een thema waarvan ze zag dat ze het verschil kon maken”, zegt Eline Bunnik, die bij Janssens promoveerde en inmiddels universitair hoogleraar medische ethiek is. Maar subsidie voor onderzoek aan dna-testen kreeg ze aanvankelijk niet, schreef ze in haar column. Het ontbrak aan relevant vooronderzoek.

Begrijpelijk, maar dan doe ik dat onderzoek wel elders, concludeerde Janssens. Ze kwam in 2006 terecht bij CDC Atlanta en schreef een serie veelgeciteerde artikelen over de voorspellende waarde van tests. Het bleek het goede opstapje: ze maakte carrière in Rotterdam en werd in 2012 aangesteld als hoogleraar translationele epidemiologie aan Emory University in Atlanta.

Tijdens haar tijd bij de CDC worstelde Janssens met de vraag of ze uit de kast kon komen. „Ik was me niet bewust van haar worsteling”, zegt Marta Gwinn, CDC-collega. „Voor mij leek ze altijd uit de kast en de CDC is een redelijk LGTBQ-vriendelijke omgeving.”

De Cecile die dit jaar terugkwam, was milder en ook veel wijzer

Aan Emory maakte Janssens uiteindelijk de beslissing om te stoppen met het doen van onderzoek. Ze zocht tijd en vrijheid om na te denken. Ze zette een cursus ‘Wetenschap in de media’ op voor studenten. Ze begon met het schrijven van columns en een boek. Broer Hans Janssens zag dat zijn zus een zekere rust gevonden had. „Er vertrok een heel ambitieus iemand. De Cecile die dit jaar terugkwam, was milder en ook veel wijzer.”

In Atlanta ontwierp ze een nieuw zoeksysteem voor wetenschappelijke literatuur: CoCites, dat relevante wetenschappelijke artikelen opsnort door te kijken welke artikelen vaak samen worden geciteerd. Tot haar eigen verbazing werkte het systeem beter dan simpelweg zoeken met sleutelwoorden. Exemplarisch voor de originele denker die Janssens was, zegt Eline Bunnik. „Dan werken we in de wetenschap allemaal in een systeem waarin we naar meestgeciteerde artikelen zoeken, en dan heeft zij een idee hoe we dat veel beter kunnen doen.”

Speciaalbier en bitterballen

Janssens bleef haar hele leven bourgondiër. Wandeltochten combineerde ze met speciaalbier en bitterballen. Voor haar tripjes pakte ze koffers vol met gesealde stukken kaas. Om uit te delen, maar ook voor eigen gebruik.

Als columnist leverde ze laat. Dat wist ze bijzonder charmant aan te kondigen. „Column komt eraan”, mailde Janssens dan na de deadline. „Als het me lukt schrijf ik over Famke-Louise, Dolly Parton en evidence-based coronabeleid.” Of: „Ik heb weer eens een column geschreven die mijn expertise net iets te buiten gaat. [...] Uit een rondvraag bij filosofen in NL bleek ook dat de meningen over dit onderwerp verschillen. Hoe leuk is dat!”

Janssens stond op het punt aan een hernieuwd leven in Brabant te beginnen. Haar boek over wetenschap in de media was bijna af. Ze zou toetreden tot de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, die de overheid van advies voorziet. En ze zou met een nieuwe liefde gaan wonen in Oisterwijk, met uitzicht over bos en weiland.

Maar in het voorjaar kreeg Janssens last van een vermoeidheid die maar niet ging liggen. Leukemie, bleek later. Zelfs op haar ziekbed wist ze de waarde van wetenschap te relativeren. Als cijferkenner wist ze als geen ander: overlevingskansen zijn voor groepen, de wetenschap kan niet voorspellen wat er met het individu gebeurt. „Aan de cijfers die ik als epidemioloog bereken, heb ik als patiënt nu even niks.”