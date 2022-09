Ministerie: partijen moeten opnieuw om tafel voor zorgakkoord

Betrokken partijen moeten opnieuw om tafel om tot overeenstemming te komen over het Integraal Zorgakkoord. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dringt dinsdag in een oproep aan op nieuwe gesprekken. Dat meldt de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden V&VN. Het ministerie was nog niet bereikbaar voor commentaar.

Aanvankelijk zouden de zorgorganisaties het akkoord deze week tekenen, maar verschillende partijen zien daar vooralsnog van af. De koepel voor cliënten- en familieorganisaties van de ggz uitte kritiek op het akkoord omdat dat volgens de organisatie zal tornen aan de vrije artsenkeuze. In totaal zaten meer dan tien partijen aan tafel bij minister Ernst Kuipers (D66).

Begin deze maand kwam het conceptakkoord al naar buiten. Daaruit bleek onder meer dat mensen vaker zelf aan de slag moeten, door bijvoorbeeld online te zoeken naar antwoorden in plaats van een bezoek aan de huisarts. Ook zal de zorg waarschijnlijk duurder worden en moeten sommigen verder reizen. De afspraken zijn volgens Kuipers nodig om de zorgkosten te kunnen bedwingen.