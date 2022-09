Menselijke resten gevonden in zoektocht naar vermiste studente Sumanta Bansi

Op een bedrijventerrein in het Noord-Hollandse Hoorn zijn dinsdag menselijke resten gevonden in het onderzoek naar de vermissing van de studente Sumanta Bansi, zo meldt het Openbaar Ministerie (OM). Het OM laat weten dat op de plek gezocht is naar aanleiding van informatie verstrekt door de 42-jarige veroordeelde Manodj B.. Hij kreeg in juli vijftien jaar cel voor het doden van Bansi en het wegmaken van haar lichaam. De rechtbank achtte hem schuldig, ondanks dat er nooit een lichaam werd gevonden. Er loopt een hoger beroep in de zaak.

De politie heeft de afgelopen jaren verschillende malen gezocht naar stoffelijke resten van Bansi, maar keer op keer werd er niets gevonden. Nu moet nader onderzoek uitwijzen of de mensenlijke resten van Bansi zijn, aldus het OM. In het belang van het onderzoek doet justitie geen verdere uitspraken.

Turbulente leefomgeving

In 2016 kwam Bansi vanuit Suriname naar Nederland om biomedische wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam te studeren. Ze woonde in het gezin van de veroordeelde B. in Hoorn, samen met diens echtgenote, hun kind en B.’s vader. Uit het politiedossier van de zaak bleek dat er sprake was van een turbulente leefomgeving met gespannen onderlinge relaties.

Bansi, die een geïsoleerd leven leidde en veel thuis was, had een seksuele relatie met B.. In 2017 raakte ze zwanger van hem, waarna ze de zwangerschap beëindigde onder druk van de familie. In februari 2018 bleek ze opnieuw zwanger. Kort daarop verdween ze. B. en zijn 65-jarige vader stapten zelf naar de politie om te melden dat Sumanta niet is teruggekeerd van een week vakantie.

Pas nadat Bansi’s moeder in november 2018 aan de bel trok, ging justitie de zaak als een zorgwekkende vermissing beschouwen en startte de politie een uitgebreid onderzoek, wat tot de arrestatie en veroordeling van B. leidde.