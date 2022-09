Liverpool hervindt met de benauwde zege op Ajax het zelfvertrouwen

Zou er sprake zijn van the seven year itch in de relatie tussen Liverpool FC en de Duitse coach Jürgen Klopp? Of was de ontluisterende nederlaag vorige week tegen Napoli (4-1) slechts een incident? Het antwoord kwam dinsdagavond op Anfield. FC Liverpool was in het tweede groepsduel van de Champions League een klasse beter dan Ajax, maar had de grootste moeite om het overwicht om te zetten in doelpunten. Het werd 2-1.

De trainer veranderde de afgelopen zeven seizoenen FC Liverpool van een Engelse suptopper in één van de beste elftallen in de geschiedenis van het Europese clubvoetbal. Stap voor stap bouwde Klopp aan een topteam dat volgens zijn filosofie moest gaan spelen. Tijdens zijn eerste seizoen was de Braziliaan Philippe Coutinho de spelmaker van een elftal dat in een behoudende 4-2-3-1-formatie speelt. The Reds bereikten in 2016 de finale van de Europa League, maar deden in de Premier League totaal niet mee.

In het seizoen dat volgde haalde Klopp met Sadio Mané zijn eerste grote aankoop naar de Engelse havenstad. De accenten werden iets verzet. Met een iets aanvallender 4-1-2-3-formatie – de speelwijze die Klopp dinsdagavond tegen Ajax nog steeds hanteeerde – eindigde Liverpool als vierde in Engeland.

Virgil van Dijk

Het was wel voldoende om in 2017-2018 mee te mogen doen in de Champions League. Na de komst van Mohamed Salah had Klopp voorin opeens met Mané en Robert Firmino drie beweeglijke en technisch zeer sterke spitsen voorhanden. In januari 2018 investeerde Liverpool een recordbedrag van 84,5 miljoen euro om het hart van de defensie te versterken met de Nederlander Virgil van Dijk. Een gouden greep. Liverpool haalde de finale van de Champions League, maar ging door blunders van doelman Loris Karius ten onder tegen Real Madrid.

Het was logisch dat Klopp een seizoen later een topkeeper haalde: Alisson Becker. Het elftal bleef verder grotendeels hetzelfde, maar raakte steeds beter op elkaar ingespeeld. Gegenpressing vormde het sleutelwoord. Oftewel; het zo snel mogelijk veroveren van de bal om daarna razendsnel toe te kunnen slaan, voordat de tegenstander zich goed kan organiseren. Het leverde Liverpool in 2019 de Champions League op. Ze waren voor de zesde keer het beste elftal van Europa. Twee bekers meer dan Ajax.

Klopp wilde echter meer. En dat betekende in Liverpool het winnen van de landstitel. Met nagenoeg hetzelfde elftal heerste de Duitse coach in het seizoen 2019-2020 in de Premier League. Liverpool werd voor het eerst sinds 1990 afgetekend kampioen. Klopp bereikte daarmee zijn voorlopige hoogtepunt. Een seizoen later volgde mede door blessures van Van Dijk en de nieuwe aanwinst Thiago Alcantara een terugval. In de groepsfase van de Champions League werd Ajax twee keer met 1-0 verslagen, maar Liverpool sloot het seizoen af zonder prijs.

Gegenpressing vormt het sleutelwoord van Klopp. Zo snel mogelijk de bal veroveren en dan toeslaan

Klopp was gebrand op een comeback. En die kwam er. Nieuwe aanvallers als Diogo Jota en Luis Díaz zorgden voorin naast Mané en Salah voor meer mogelijkheden. En met de terugkeer van Van Dijk was de defensie ook weer op orde. Dit was misschien wel het beste Liverpool in het tijdperk van Klopp. Maar een grote beloning bleef uit. Manchester City werd met één punt voorsprong kampioen en Real Madrid versloeg Liverpool in de finale van de Champions League. De FA Cup voelde als een troostprijs.

Mané weg, Núñez komt

Het voelt als een klap voor Klopp als Mané overstapt naar Bayern München. In een zoektocht naar een vervanger komt Liverpool uit bij Darwin Núñez. Er wordt maar liefst 75 miljoen uitgegeven voor de Uruguayaanse spits van Benfica. Een bedrag dat zelfs nog op kan lopen tot honderd miljoen euro. Núñez scoorde in de strijd om de Community Shield tegen City, maar wist in de competitie alleen tegen Fulham het net te vinden. De 23-jarige spits dreigt een dure misser van Klopp te worden. De zoektocht van Núñez lijkt symbool te staan voor het Liverpool van dit seizoen.

Liverpool kan in de competitie moeilijk zijn draai vinden. Met een 2-1 nederlaag tegen Manchester United als dieptepunt. Na zes wedstrijden staat de ploeg met negen punten zevende. Liverpool werd vorige week verrast door Napoli. Met Núñez beginnend op de bank werd het elftal van Klopp met 4-1 volledig overklast. Sindsdien stond het duel met Ajax voor Klopp in het teken van een sportieve revanche. „We moeten terug naar de basis”, stelde Klopp voor de wedstrijd op Anfield.

Liverpool FC begon na een minuut stilte voor koningin Elizabeth II vol goede moed aan de wedstrijd met Ajax. Opnieuw met aanwinst Núñez op de bank wist het elftal Ajax grote delen van de wedstrijd weg te spelen. Het was dan ook wachten op het openingsdoelpunt van Liverpool. Dat viel in de zeventiende minuut toen een uittrap van Alisson Becker voorin werd verlengd en in de voeten van Salah werd geschoven. De spits uit Egypte liet de uitblinkende doelman Remko Pasveer kansloos.

Liverpool leek Ajax daarna te overrompelen, maar het elftal van Alfred Schreuder kwam in de 27ste minuut verrassend terug. Mohammed Kudus maakte zich wederom waar als spits door snoeihard de 1-1 binnen te schieten. Liverpool ging daarna ruim een uur op zoek naar het winnende doelpunt. Núñez mocht in de 66ste minuut invallen maar kwam niet tot scoren.

Klopp was langs de kant de wanhoop nabij. Totdat verdediger Joël Matip in de slotfase de bal op het doel kopte. Dusan Tadic was net te laat om op de lijn te kunnen redden. De bal was volgens de doellijntechnologie over de lijn. Opluchting bij Klopp. Opluchting bij Liverpool. Voorlopig gaan ze samen door.