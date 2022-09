Jumbo-topman verhoord in witwaszaak

Bij een grootschalig onderzoek naar witwassen heeft de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) dinsdagochtend een inval gedaan in de woning van Jumbo-topman Frits van Eerd in het Brabantse Heeswijk-Dinther. Gelijktijdig vonden ook in andere woningen en bedrijfslocaties in Noord-Brabant, Groningen en Drenthe „doorzoekingen” plaats, meldt het Openbaar Ministerie. Daarbij zijn in totaal negen verdachten aangehouden.

Of ook Van Eerd is aangehouden, is nog onbekend. Noch het OM, noch het supermarktconcern wil daarover mededelingen doen. Jumbo (9,9 miljard euro omzet, 100.000 medewerkers) laat in een korte verklaring weten dat in het kader van het onderzoek „vragen worden gesteld aan Frits van Eerd” en dat onderzoek „zich niet richt op Jumbo”.

Ook op de vraag of andere leden van de Brabantse ondernemersfamilie onderwerp van het onderzoek zijn, wil het supermarktbedrijf niet reageren. Bij de doorzoeking van het huis van Van Eerd zijn volgens Omroep Brabant meerdere dozen met informatie in beslag genomen.

Centraal in het onderzoek staat een 58-jarige man uit Drenthe. Hij is „spin in het web”, meldt het OM. De man is dinsdagochtend aangehouden op verdenking van het witwassen „van grote hoeveelheden geld en goederen en btw-fraude”. Dat zou volgens het OM zijn gedaan via onder meer handel in onroerend goed, auto’s en „onverklaarbare contante stortingen”, maar ook via sponsorcontracten in de motorcross-sport. De acht andere verdachten wordt verweten in „meer of mindere mate betrokken” te zijn geweest bij de witwaspraktijk. Alle negen zitten in beperkingen.

Volgens bronnen van Het Financieele Dagblad is de hoofdverdachte een autohandelaar en voormalig motorcrosser genaamd Theo E. uit Gasteren, een klein dorp ten noordoosten van Assen. Bij een woning die op zijn naam staat, is dinsdag eveneens door de FIOD een inval gedaan. Daarbij zijn volgens regionale media onder meer een oplegger met voertuigen en een crossmotor in beslag genomen.

E. zit al jaren in de handel in auto’s: in het verleden was hij mede-eigenaar van een leasemaatschappij genaamd Total Trust in Assen. Die dook op in het Passage-proces over zeven liquidaties in de onderwereld. Volgens Fred Ros, kroongetuige in de zaak, was Total Trust de plek waar veel criminelen een dure auto kwamen lenen.

Zes jaar geleden werd E. ook al eens opgepakt, op verdenking van het witwassen van honderdduizenden euro’s aan crimineel geld via de handel in luxe personenauto’s. De rechtbank veroordeelde hem later tot een celstraf van vijftien maanden. Ook moest hij de ruim 240.000 euro terugbetalen die hij met de handel verdiende.

Frits van Eerd en E. kennen elkaar van de motorsport, waarvan de Jumbo-topman een groot liefhebber is. Zo is het supermarktconcern als sponsor verbonden aan verschillende autosportteams en aan wereldkampioen Formule 1 Max Verstappen. Ook heeft Van Eerd met Racing Team Nederland een eigen team, waarmee hij onder meer deelneemt aan de 24 uur van Le Mans.

E. was in het verleden manager van een Nederlands motorcrossteam. Dat is een aantal jaren gesponsord door Jumbo. Ook legde E. in 2008 het contact tussen Van Eerd en autocoureur Dick Freebird, toen die laatste op zoek was naar sponsors, zei Freebird destijds op een autosportwebsite. Tegenwoordig is Jumbo in de motorcross actief als coureur van het team Nestaan Husqvarna. De eigenaar daarvan liet dinsdagmiddag aan het ANP weten „geen idee” te hebben over de inhoud van het onderzoek, maar dat de sponsoring van zijn ploeg verloopt via „facturen over de bank”.