‘Inval bij woning Jumbo-topman Van Eerd, mogelijk betrokken bij witwaszaak’

De politie heeft dinsdag negen mensen aangehouden op verdenking van het witwassen van grote hoeveelheden geld en btw-fraude. Het Openbaar Ministerie meldt dat er diverse woningen en bedrijven worden doorzocht in verschillende provincies. De politie en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) hebben dinsdagochtend een inval gedaan in het huis van Jumbo-topman Frits van Eerd in het Brabantse Heeswijk-Dinther, zo melden Omroep Brabant en het Brabants Dagblad.

Het OM wil aan NRC niet bevestigen of de aanhoudingen en doorzoekingen te maken hebben met de inval bij Van Eerd. Verslaggevers van de Brabantse krant en omroep zagen dat er verhuisdozen uit het huis werden gehaald en dat in een auto werd gekeken. Het is niet duidelijk of de familie aanwezig is. Het OM meldt dat alle verdachten voorlopig in beperkingen zitten en dus alleen contact met hun advocaat mogen hebben. Een woordvoerder van Jumbo zegt geen commentaar te geven op de gebeurtenissen.

Een 58-jarige man uit de Drentse gemeente Aa en Hunze is aangehouden als hoofdverdachte in de zaak, meldt het OM. Hij wordt gezien als „spin in het web”, de medeverdachten wordt verweten betrokken te zijn „in meer of mindere mate”. Het onderzoek van de FIOD, de politie, het Functioneel Parket en het parket Noord-Nederland, richt zich onder meer op het witwassen via onroerend goedtransacties, autohandel, dubieuze contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport. Van Eerd is autoverzamelaar en racer.