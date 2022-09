Hoorn des overvloeds voor Bowie-fans

David Bowie (1947-2016) was een ster in het creëren van zijn eigen mythe. De personages Ziggy Stardust, The Thin White Duke, de sobere Bowie uit zijn Berlijnse periode en de zongebruinde wereldburger van ‘Let’s Dance’ waren de kameleontische transformaties van een artiest die nooit lang bij hetzelfde imago bleef hangen.

Regisseur Brett Morgen liet eerder met de Kurt Cobain-biopic Montage of Heck (2015) zien dat hij, aan de hand van dagboekfragmenten en animaties, in de huid van zijn onderwerp kon kruipen. Moonage Daydream volgt een andere route: Morgen laat Bowie zelf zijn levensverhaal vertellen in een collage van interviewfragmenten en ander bewaard gebleven gesproken woord. De erven Bowie gunden Morgen het privilege om te putten uit het door producer Tony Visconti beheerde muziekarchief, met veel onuitgebracht materiaal zoals de tamelijk spectaculaire live-medley van ‘The Jean Genie’ en The Beatles’ ‘Love Me Do’ uit de Ziggy Stardust-periode. Een rockdocumentaire in strikte zin is Moonage Daydream niet. Brett Morgen pakt Bowies artiestenleven thematisch aan en laat de artiest postuum filosoferen over het kunstenaarschap, de vergankelijkheid en de noodzaak van verandering.

De film begint nogal pretentieus met Bowies verwijzing naar de „God Is Dood”-quote van Friedrich Nietzsche en maakt op sommige momenten kunstzinnig (of is het onzinnig?) gebruik van herhaling: Bowie op de roltrap ergens in Azië, de jonge Bowie in zwart-wit als pantomime-artiest.

Met muziek die 140 minuten onstuitbaar door raast is het een hoorn des overvloeds voor de fans. Opvallend is dat Bowies meest ingetogen muziek uit de Berlijnse periode ook in de film een baken van rust brengt. Dat middengedeelte van Moonage Daydream is het meest coherent: daarna springt het weer van de hak op de tak met ‘Let’s Dance’ via ‘Blackstar’ naar het hippiesentiment van ‘Memory of a Free Festival’. De niet-chronologische aanpak maakt er een kleurrijk rommeltje van. De echte David Bowie laat zich ook hier weer niet vangen.

Documentaire Moonage Daydream. Regie: Brett Morgen. Lengte: 140 min. ●●●●●

