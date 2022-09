Het toe-eigenen van kunstwerken

‘Vrijdag de dertiende / hebben zal ie je niet, my boy, / ‘cause this piece of joy and wisdom, if you like / plays hitch-hike on your way. / vooruit maar, neem ze mee / meteen zoen van mij, Pauline’. Deze ontroerende zinnen staan in het voorwerk gepend van mijn exemplaar van Ulysses (Penguin Classic, 1969). Wie Pauline is weet ik niet en voor wie dit bloemige, mooie versje geschreven is, weet ik ook niet. Fantaseren ga je al snel, en dat meermaals per week. Aangezien de boekhandelaar keer op keer weer een hele potpourri aan ansichtkaarten, treintickets, foto’s, liefdesbrieven, krantenartikelen en dus ook persoonlijke berichtjes aantreft tussen tweedehandsboeken.

Sadistische streek

Mijn fameuze exemplaar van Ulysses was bij aankoop ook helemaal uit elkaar gevallen en toch kocht ik dit boek zelf maar aangezien ik het berichtje zo aandoenlijk vond. Vanwege Pauline, die de moeite genomen had om zoiets moois erin te schrijven.

Hadden ze een relatie? Heeft de persoon aan wie ze het gaf het boek ook daadwerkelijk gelezen? Of was het een sadistische streek, want tja, Ulysses lezen is op veel momenten een kruisdraging.

Ulysses lezen is op veel momenten een kruisdraging

Het vers laat vooral zien wat het mooiste is aan gebruikte boeken: dat elk mens er wel iets van zichzelf, letterlijk en figuurlijk, inlegt. Ook al ben ik de eigenaar van deze Ulysses, het boek blijft toch van Pauline en haar geliefde.

Of mijn biografie van Mountbatten. Die is eigenlijk nog steeds van de persoon die er een treinticket in achterliet, gedateerd op 31 december 2003 van Kota naar Ratlam, India. In een ander boek vond ik dan weer ‘Present from Joey, after sushi-diner, 8-11-’99, Philadelphia’. Wie ben ik dan eigenlijk, als ik zo dit boek in mijn bezit heb? Het is een soort onschuldig voyeurisme, want ik bespied, verkoop en voel een zeer persoonlijke ‘nalatenschap’ tussen boeken.

Rauschenberg

Dat toe-eigenen van iets door er wat persoonlijks in te leggen deed Robert Rauschenberg ooit met een tekeningetje van Willem de Kooning. Hij kreeg het van laatstgenoemde, maar hij had het idee om het tekeningetje uit te gummen. De Kooning vond dat verre van leuk dat er niks anders over was dan een wit vel, maar hij begreep wel wat Rauschenberg deed: het toe-eigenen waardoor hij opeens de maker van het werk werd. En zo werkt het ook met boeken.

Iets tussen de pagina’s stoppen, zelf een tekst erin schrijven, maakt het boek meer dan het boek zelf. Dit geldt ook voor iemands boekenkast. Zegt er iets meer over iemand dan wat iemand wel of niet in zijn boekenkast heeft staan? Dat doen we allemaal denk ik wel, staren in iemands boekenkast om te spieken of er wel zo’n gele Kafka tussen staat.

Dat persoonlijke aan boeken, dat maakt het boekenvak zo mooi. Schroom dus vooral niet om wat tussen je boeken te stoppen of er iets in te schrijven: een boek is immers geen precair relikwie.