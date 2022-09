‘We moeten het slavernijverleden onder ogen zien’, zegt Rutte in een vol Surinaams parlement

Excuses voor de slavernij kwamen er niet. Wel ging premier Mark Rutte tijdens zijn werkbezoek aan Suriname, maandag en dinsdag, in dialoog over het onderwerp met slavernij-organisaties. Ook benoemde hij het beladen verleden dinsdagochtend expliciet in een uitgebreide toespraak in de Nationale Assemblee. Dat verleden is niet meer te veranderen, zei hij in een vol parlement, „maar we moeten het wel onder ogen zien”.

Eerder die ochtend had Rutte een krans gelegd bij het 17de-eeuwse Fort Zeelandia. Een beladen plek: tijdens het militaire regime van Desi Bouterse vonden hier, in 1982, de Decembermoorden plaats. En tijdens de slavernij, werden slaafgemaakten in het fort gestraft en gedood. „Slavernij was letterlijk een onmenselijk systeem en alles wat we erover weten, elke getuigenis uit het verleden die tot ons komt, vervult ons met afschuw”, zei Rutte in zijn toespraak.

Niet eerder sprak een Nederlandse premier op deze manier over het slavernijverleden, en zeker niet in het parlement in Suriname. Ook Rutte zelf dacht lang anders over het onderwerp. Een paar jaar geleden zei hij nog dat slavernij „zolang geleden” was.

Maar Ruttes visie is veranderd. „Ik kijk er nu toch echt anders tegenaan”, zei hij maandagavond in gesprek met NRC op het terras van Hotel Torarica aan de Surinamerivier. „Het drama met George Floyd en de Black Lives Matters-beweging, dat alles heeft mijn ogen geopend. Ik moet me ook verhouden tot dat verleden en daar wil ik hier in Suriname over praten. Ik wil de pijn van het verleden begrijpen. Ik realiseer me dat het maar een paar generaties geleden is.”

Relaties ontdooid

Voor het eerst in 14 jaar was er weer een Nederlandse minister-president op visite, alleen dat al maakte dit bezoek bijzonder. Tijdens de regeerperiode van ex-president Desi Bouterse (2010-2020) was de relatie bekoeld. Voor Den Haag was hij vanwege zijn veroordeling in Nederland wegens drugshandel en zijn betrokkenheid bij de Decembermoorden geen gesprekspartner. In aanloop naar het bezoek riep de ex-president dat „Rutte moest oprotten” en vicepresident Brunswijk, in Europa óók veroordeeld voor drugshandel, vroeg: „Wie is Rutte?” De vicepresident was uiteindelijk wel bij de ceremonie in Fort Zeelandia.

Nu Santokhi sinds twee jaar aan de macht is, is er weer ruimte voor omhelzingen en ‘je’ en ‘jij’, bleek op de persconferentie die beiden gaven. De twee zijn bevriend sinds 2009, toen Rutte als fractieleider naar het land kwam.

Ditmaal komt hij op een moment dat Suriname in een grote economische crisis zit. Ook is er forse kritiek op het regeerbeleid, de vriendjespolitiek en de corruptie. Dit bezoek draaide echter om toekomstperspectieven en zaken als handel, een visumplicht en onderhandelingen met het IMF.

En boven alle gesprekken hing de geschiedenis. Net als vorige maand toen een Kamercommissie zich in Suriname al liet informeren over de kwestie (overigens zonder deelname van Ruttes eigen VVD). De verwachting is dat Nederland volgend jaar excuses zal aanbieden, omdat het in 2023 precies anderhalve eeuw geleden is dat in 1873 daadwerkelijk een einde aan het systeem van slavernij kwam in de toenmalige kolonie.

„We rekenen erop dat er uiteindelijk wel excuses komen, maar ook herstelbetalingen. En dat Suriname hierbij betrokken wordt”, zegt Siegmien Staphorst van het Nationaal Comité Herdenking Slavernij, die met andere organisaties in gesprek ging met Rutte. „Wij vinden dat de excuses hier in Suriname moeten worden aangeboden. Hier heeft de slavernij zich afgespeeld en vonden de mensenrechtenschendingen plaats.”

Staphorst – die ook voorzitter is van de culturele organisatie NAKS, die onder meer Afro-Surinaamse rituelen beschermt – vindt dat excuses gepaard moeten gaan met een ritueel. „Excuses gaan bij ons niet via een microfoon, maar met een ritueel om de pijn van de voorouders alsnog te verzachten.”

Rita Tjien Fooh, directeur van het Nationaal Archief, is blij dat er in Nederland meer aandacht en onderzoeksubsidies komen voor het verleden. „Alleen zou ik graag zien dat ook Surinamers betrokken worden. Al eeuwenlang zijn de bronnen opgesteld vanuit het Nederlands perspectief, door de koloniale bestuurders. Niet vanuit het perspectief van onze voorouders die alle ellende hebben meegemaakt. Als wij, als nakomelingen van de onderdrukten, kijken naar de bronnen dan kijken we uit onze optiek. We willen daarin gehoord worden.”