Het kabinet werkt aan een noodfonds voor de korte termijn

Een week voor Prinsjesdag – de Miljoenennota ligt al lang en breed bij de drukker – is het kabinet nog lang niet klaar met het leggen van de ingewikkelde puzzel die koopkrachtreparatie heet. Er wordt zelfs gewerkt aan het oprichten van een ‘noodfonds’, gevuld met enkele honderden miljoenen, om huishoudens nog dit jaar te hulp te schieten.

Dat is nieuw. Uit de eerder uitgelekte informatie uit de Prinsjesdagstukken bleek dat Rutte IV weliswaar met een omvangrijk pakket van wel 15 miljard euro aan lastenverlaging gaat komen, maar dat er voor dit kalenderjaar geen ruimte is om de zware effecten van de hoge inflatie te dempen. Dat zou logistiek gezien op zo’n korte termijn niet meer mogelijk zijn; de ‘uitvoering’ kan het niet aan.

Daarbij, zo roepen premier Mark Rutte (VVD) en minister Sigrid Kaag (Financiën, D66) bij herhaling, kan en wil de overheid niet iedereen in financiële nood blijven compenseren. „We moeten beseffen dat we collectief een stukje armer zullen worden”, zei Kaag in de zomer.

Nu blijkt uit meerdere, deels bevestigde geruchten dat het kabinet toch werkt aan specifieke maatregelen om kwetsbare huishoudens in de laatste maanden van het jaar alsnog tegemoet te komen bij het betalen van hun hoog oplopende energierekening. Met een reële angst als motief: dat duizenden huishoudens wegens wanbetaling in de winter worden afgesloten van gas en elektra. „Dat is echt het allerlaatste wat je wil”, zei energieminster Rob Jetten (D66) afgelopen vrijdag.

Al dagen voeren ambtenaren van zijn ministerie en van Sociale Zaken intensief overleg met vertegenwoordigers van de energiesector, van gemeenten en de schuldhulpverlening. Afgelopen vrijdag schoven Jetten en minister Carola Schouten (Armoedebeleid, ChristenUnie) daar via een zoomverbinding bij aan.

Dat de plannen nu op het hoogste bestuurlijke niveau zijn beland, betekent niet dat de partijen aan tafel er al uit zijn. Betrokken bronnen zeggen dat er nog wel een paar dagen overleg nodig is. Het kabinet streeft ernaar om komende vrijdag de knoop door te hakken en de nieuwe, acute steunmaatregelen te presenteren.

Uit de uitgelekte plannen van maandag blijkt dat er verschillende opties op tafel liggen: het genoemde noodfonds zou in de minst vergaande variant voor uitstel van betaling moeten zorgen voor de meest armlastige huishoudens. Of, om schuldproblemen in de toekomst te voorkomen, de energierekening in z’n geheel kunnen overnemen.

Daarnaast wordt gedacht aan aanvullingen op al bestaande regelingen die de energierekening voor kwetsbare groepen betaalbaar moeten houden, bijvoorbeeld via de bijzondere bijstand. Eerder dit jaar kwam het kabinet al met een speciale energietoeslag voor mensen met een laag inkomen en kwam er een korting op de energiebelasting.

Acute financiële problemen

Volgens een studie van het Centraal Planbureau begin juni zouden tot 1,2 miljoen huishoudens door de hoog oplopende inflatie – van vooral energieprijzen – in acute financiële problemen komen als er geen nieuwe koopkrachtmaatregelen komen. Voor een doorsnee huishouden zal, zonder nieuw beleid, de koopkracht nog dit jaar met 7 procent dalen. Onderzoeksbureau CE Delft schatte recenter in dat 800.000 huishoudens door de hoge energielasten in betalingsproblemen kunnen komen.

Dat er voor deze kwetsbare groepen een acuut probleem dreigt, of al bestaat, daar zijn alle betrokken partijen wel van doordrongen. Alleen over de precieze invulling van de maatregelen liggen volgens betrokkenen de ideeën nog ver uiteen. Volstaat een noodfonds? Moeten schulden worden kwijtgescholden of juist niet? Hoe voorkom je misbruik – welk armlastig gezin zal netjes de gasrekening betalen als de overheid dat óók aanbiedt te doen? En vooral ook de vraag: wie gaat het fonds vullen?

Bij monde van minister Schouten zou het kabinet zich al hebben willen committeren aan 50 miljoen tot 100 miljoen euro, zegt een bron. Wel op voorwaarde dat de energiesector een even groot bedrag ophoest. Binnen die sector lopen belangen uiteen, tussen de producenten van gas en elektriciteit en de leveranciers die huishoudens voorzien van energie. De leveranciers vinden dat vooral de producenten moeten bijdragen, want zij profiteren juist van de hoge gasprijzen. Het kabinet zal voor hen sowieso al de mijnbouwheffing willen verhogen om het koopkrachtpakket voor komend jaar mee te kunnen financieren.

Bij het overleg met het kabinet komen ook andere suggesties voorbij waar de energieproducenten niet erg enthousiast van worden, zoals de door de linkse oppositiepartijen PvdA en GroenLinks voorgestelde maximering van energietarieven.

Voor de uitvoering van het noodfonds zouden juist de energieleveranciers een grote rol kunnen en ook willen spelen. Zij hebben de beste kennis van de betalingscapaciteit van hun klanten en zijn nu al verplicht om betalingsproblemen te melden bij de gemeente.

Koppen bij elkaar

Vier grote leveranciers op de Nederlandse markt – Eneco, Essent, Vattenfall en Greenchoice – hebben begin dit jaar al de koppen bij elkaar gestoken om dreigende energiearmoede onder hun klanten tegen te gaan. Daarbij kwam, in overleg met schuldhulporganisaties, ook het idee van een noodfonds op. Deloitte heeft in hun opdracht onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en inrichting van zo’n fonds. De uitkomst daarvan wordt later deze week verwacht. Deze grote bedrijven zijn in elk geval bereid en in staat om de uitvoering van soepelere betalingsregelingen of zelfs schuldsanering op zich te nemen, maar ambtenaren vragen zich af of ook kleinere leveranciers daar de mankracht voor hebben.

Nog voor de precieze details van de nieuwe compensatiemaatregelen officieel gepresenteerd zijn, barst er al kritiek los vanuit de oppositie – die overigens al heel lang aandringt op extra koopkrachtmaatregelen. Zelfstandig Kamerlid Pieter Omtzigt zegt een herhaling te vrezen van een andere acute en nogal bewerkelijke compensatiemaatregel voor burgers in de knel: de Catshuisregeling van 30.000 euro voor slachtoffers van de Toeslagenaffaire, eind 2020. Omzigt, op Twitter: „Het lijkt erop dat het kabinet heel lang geen plan gemaakt heeft en nu halsoverkop een ondoordacht plan doorvoert, dat zeer fraudegevoelig zal zijn.”

Met medewerking van Tan Tunali