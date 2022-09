‘Het beeld van onze blije, gelukkige jeugd heeft een knauw gekregen’

Het lijkt gedaan met het relatief zorgeloze leven van Nederlandse scholieren. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau stellen het somber vast in het vierjaarlijkse Health Behaviour in School-aged Children- onderzoek (HBSC) dat sinds 2001 het welzijn en de gezondheid van Nederlandse jongeren tussen de elf en zestien jaar meet. Vooral het welzijn van meisjes in het voortgezet onderwijs baart hun zorgen: in 2021 heeft 43 procent last van emotionele problemen, tegen 28 procent in 2017. „We zien een ongekende daling in de mentale gezondheid van meisjes”, zegt Gonneke Stevens, projectleider van het onderzoek en jeugdonderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Ze is sinds 2011 verbonden aan het onderzoeksteam.

Is het echt zo erg?

„Het is absoluut zorgwekkend. Het percentage meisjes met emotionele problemen is sterk gestegen. Dat hebben we in de twintig jaar dat we dit onderzoek doen nog nooit zodanig gezien. Bij meisjes in groep acht van de basisschool was het beeld altijd constant, maar nu zien we ook daar een stijging. Dit is echt een verandering van het beeld dat we tot nu toe hadden. Een keerpunt.”

Van welke mentale problemen hebben deze meisjes last?

„Meisjes scoren hoger op álle indicatoren die wij meten. Ze piekeren meer, voelen zich vaker angstig en ongelukkig. We zien ook een toename in het aantal meisjes met psychosomatische klachten die kunnen ontstaan door stress, zoals hoofdpijn en buikpijn.

„Wat we daarnaast zien, is dat meisjes een soort emancipatieslag hebben gemaakt: in eerdere onderzoeken hadden vooral jongens last van gedragsproblemen, maar de meisjes rukken op.”

Het onderzoek werd afgenomen onder duizenden jongeren in het najaar van 2021. In hoeverre is het beeld vertekend door corona?

„Wij denken dat de verslechtering van de mentale gezondheid voor een groot deel samenhangt met de coronacrisis. De schoolsluitingen hebben er ingehakt bij jongeren. En het lijkt erop dat meisjes daar gevoeliger voor waren dan jongens. Maar het betekent niet dat als corona voorbij is, hun problemen voorbij zijn. De effecten ijlen waarschijnlijk na. Deze meisjes houden een zekere kwetsbaarheid. Als je eenmaal aan het piekeren bent, of je vaak angstig voelt, dan is dat niet zomaar voorbij.

„Corona is bovendien niet het enige probleem. Tussen 2001 en 2021 is het percentage jongeren dat last heeft van druk door schoolwerk bijna verdrievoudigd, van 16 naar 45 procent. We zien dat die druk vooral na 2009 gestaag oploopt. Parallel daaraan zie je allerlei ontwikkelingen in het onderwijs die waarschijnlijk drukverhogend werken. Neem de stijging van het aantal leerlingen dat bijles heeft of naar huiswerkbegeleiding gaat, of het grotere deel van de leerlingen in het voortgezet onderwijs dat kiest voor het moeilijkste profiel, natuur en techniek. We zien dat percentueel meer leerlingen naar de havo of het vwo gaan, terwijl het niet gemakkelijker is geworden om een diploma te halen.”

Jongeren lopen meer op hun tenen?

„Daar lijkt het wel op. En corona heeft de druk die zij voelen mogelijk versterkt. De leerachterstanden moeten immers worden ingehaald.”

Onder jongens tussen de elf en zestien jaar is ook een stijging te zien in mentale problemen, maar veel minder. Hoe verklaart u dat?

„Sociale relaties zijn voor meisjes nog belangrijker. Jongens zijn meer gaan gamen in coronatijd, maar dat lijkt weinig gevolgen te hebben gehad voor hun mentale welbevinden. Uit ander onderzoek weten we bovendien dat meisjes geneigd zijn om intensief met elkaar te praten over hun problemen. Dat kan soms goed zijn – het helpt de relatie – maar je praat elkaar soms ook de put in.

„Overigens zien we ook grote verschillen in het welzijn van jongeren die los staan van de verschillen tussen jongens en meisjes. De problematiek is groter op het vmbo, bijvoorbeeld. Daar hebben jongeren meer gedragsproblemen en meer aandachtsproblemen dan hun leeftijdgenoten op het havo of vwo. Vwo-leerlingen hebben op hun beurt meer last van de druk van school.”

Jongeren gamen meer en zitten vaker op sociale media dan ooit. Draagt dat niet ook bij aan de daling van hun welzijn?

„Gamen en sociale media zijn wel een factor, maar we denken dat dit geen heel grote rol heeft gespeeld. Jongeren zijn inderdaad meer gaan gamen en gebruik gaan maken van sociale media, maar het aantal jongeren dat dat op een problematische manier doet, is klein. En vooral problematisch gamen en socialemediagebruik hangt samen met mentale problemen. Gamen heeft ook positieve gevolgen: ze maken online veel lol met elkaar.”

Nederlandse jongeren werden lange tijd gezien als de gelukkigste ter wereld. Is die tijd voorbij?

„Het beeld van onze blije, gelukkige jeugd heeft een knauw gekregen. In de eerste jaren van ons onderzoek waren er bijvoorbeeld geen jongeren in Europa die zich minder druk maakten over hun schoolwerk dan jongeren in Nederland. Bij de meting in 2017 zaten we al meer bij de middenmoot en nu is de mentale gezondheid van Nederlandse jongeren zo verslechterd dat ik denk dat we verder zijn gedaald.

„Maar we weten nog niet precies hoe het met jongeren in andere landen gaat. Pas in het voorjaar van 2024 is de internationale vergelijking klaar.”

Wat moet er gebeuren om het tij te keren?

„Op individueel niveau kun je denken aan dingen als stressreductie en mindfulness. Maar dan leg je de verantwoordelijkheid bij scholieren, terwijl het wat mij betreft vooral een maatschappelijk probleem is. De druk om te presteren, om een zo hoog mogelijk diploma te halen, zit diep in onze maatschappij verankerd. Er lijkt een stigma te rusten op het vmbo en op beroepsopleidingen. Dáár moeten we een maatschappelijke discussie over gaan voeren.”

Onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma zijn die discussie al gestart en roepen op tot een herwaardering van het beroepsonderwijs. Hoe verander je iets wat zo diep in mensen zit?

„Dat verander je niet zomaar. Maar je kunt wel zorgen dat het gemakkelijker wordt voor scholieren om in hun eigen tempo te leren. Dat ze makkelijker kunnen overstappen naar een ander schooltype, bijvoorbeeld. Er ligt ook een taak voor ouders. Wat vind je belangrijk? Dat je kind het vwo doet of dat het goed in z’n vel zit en naar de havo gaat waarbij het minder op z’n tenen loopt?”