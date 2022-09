Gezondheidsraad: de verduurzaming van de zorg schiet niet op

Op deze manier schiet het niet op met de verduurzaming van de zorg. In de sector ontbreekt het aan „draagvlak en urgentiebesef” om meer te doen voor de planeet. De „effecten op het milieu worden nauwelijks meegenomen bij keuzes in de zorg”. Dat schrijft de Gezondheidsraad, een onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad, aan het ministerie van Volksgezondheid. Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) heeft zelf om het advies gevraagd.

Volgens de Gezondheidsraad moet iedereen aan het werk voor meer duurzaamheid. Zo moet de minister dit vastleggen in beleidsagenda’s en wetten, bijvoorbeeld door het als expliciet onderdeel van goede zorg op te nemen in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Artsen moeten duurzaamheid meewegen bij het schrijven van medische richtlijnen. En zorgbestuurders zouden het thema een stuk serieuzer moeten oppakken en een visie moeten ontwikkelen op verduurzaming van hun bedrijf.

De bevindingen van de Gezondheidsraad zijn opvallend, omdat Volksgezondheid duurzaamheid tot dusver vooral overlaat aan de markt. Het ministerie presenteert woensdag na ruim een half jaar onderhandelen een Integraal Zorgakkoord, waarin duurzaamheid maar een marginale rol heeft. In het akkoord wordt verwezen naar de nieuwe versie van de Green Deal Duurzame Zorg waarover momenteel wordt onderhandeld. Dat akkoord dreigt vrijblijvend te worden, zonder financiële slagkracht of dwingende afspraken op het gebied van verspilling, vertellen bronnen die betrokken zijn bij de onderhandelingen.

Hoe vervuilend de zorg precies is, is niet bekend. De enkele studies die er zijn, komen erop uit dat de zorgsector verantwoordelijk zou zijn voor 7 à 8 procent van de nationale CO2-voetafdruk. In 2018 leverde de zorgsector 328 miljoen kilo afval op. Onderzoekers van het Radboudumc in Nijmegen kwamen erachter dat een gemiddelde openhartoperatie van een paar uur 27 kilo afval oplevert. Ondanks de grote hoeveelheid plastics die artsen en verpleegkundigen gebruiken, wordt nog lang niet overal afval gescheiden. Ook gebruiken ziekenhuizen veel energie: het Erasmus MC in Rotterdam verbruikt bijvoorbeeld ongeveer evenveel energie als de gemeente Barendrecht.

Lees ook 27 kilo afval van één operatie. De zorg heeft een enorm duurzaamheidsprobleem

Wegwerpspullen

Vooral op het gebied van circulair werken is de vooruitgang „gering”, ziet de Gezondheidsraad. De afgelopen decennia hebben wegwerpspullen de overhand gekregen in ziekenhuizen. Een simpel voorbeeld zijn handschoenen: zorgverleners dragen die bij handelingen waar dat helemaal niet nodig is. Altijd maar nieuwe handschoenen pakken in plaats van goed de handen reinigen, blijkt zelfs te kunnen leiden tot een groter risico op infecties. Handschoenen zijn bovendien minder onschuldig dan ze lijken: ze worden in Azië gemaakt van nitril (synthetisch rubber) en de productie ervan is milieuonvriendelijk.

Niet alleen simpele spullen worden verspild, ook met complexe instrumenten wordt niet altijd zuinig omgesprongen. De chirurgische nietmachine bijvoorbeeld, die de traditionele hechtdraad en naald vervangt, wordt vaak weggegooid na eenmalig gebruik. Dit wordt gezien als veiliger, maar ook gemak speelt een rol. Een ander voorbeeld zijn laryngoscopen (apparaten voor inspectie van het strottenhoofd). De Gezondheidsraad ziet dat er goede handleidingen bestaan voor het reinigen van deze machines, maar toch wordt de wegwerpvariant veel gebruikt.

Gommers vindt het een „enorm gemiste kans” dat duurzaamheid geen echt onderdeel is van het Integraal Zorgakkoord

Hulpmiddelen voor eenmalig gebruik zijn „standaard” geworden in zorginstellingen, mede vanwege het ruime marktaanbod en de lage prijs, aldus de Gezondheidsraad. „Zorginstellingen hebben hun faciliteiten en logistiek voornamelijk ingericht op afvalverwerking en minder op hergebruik.”

Een ander probleem is de kwestie van zogeheten ‘specifiek ziekenhuisafval’. In ziekenhuizen staan afvalbakken voor spullen met een infectierisico. Die worden apart afgevoerd en verbrand. De Gezondheidsraad signaleert dat zorgverleners (voor de zekerheid, of vanuit gemak) veel meer afval in zulke bakken gooien dan nodig is. Daardoor kunnen ook veel spullen zónder infectierisico niet gerecycled worden.

Herbruikbare jassen

Afgelopen jaren zijn op de werkvloer verschillende initiatieven ontstaan tegen verspilling. Die boeken, zij het op kleine schaal, successen. Zo zijn zorgteams begonnen met herbruikbare operatiejassen, en is er een succesvol project om overmatig gebruik van handschoenen terug te dringen. Ook bleek dat stroomverbruik van medische apparaten sterk kan worden teruggedrongen als zorgpersoneel zich ervan bewust wordt en de apparaten bijvoorbeeld na een procedure in de slaapstand zet, en na een werkdag helemaal uit.

Maar de Gezondheidsraad ziet dat zulke ‘groene’ teams te weinig „draagvlak en urgentiebesef” ervaren bij hun instelling.

Diederik Gommers, intensivecarearts in het Erasmus MC, is een van de pleitbezorgers van verduurzaming in de zorg. „Bestuurders komen pas echt in beweging als een afspraak ergens in een akkoord staat”, zegt hij. „Waar we in vastlopen, is dat niemand ons verplicht om iets te doen.” Gommers vindt het dan ook „een enorme gemiste kans” dat duurzaamheid geen echt onderdeel is van het Integraal Zorgakkoord.

Dat vindt ook Cathy van Beek, die begin dit jaar stopte als kwartiermaker duurzame gezondheidszorg bij het ministerie. Ze vertelt dat in 2018 na het tekenen van de Hoofdlijnen Akkoorden (het vorige grote zorgakkoord van het ministerie) met de toenmalig directeur-generaal is besproken dat duurzaamheid integraal onderdeel zou worden van het volgende Zorgakkoord. Dat is uiteindelijk helemaal niet gebeurd. Pleitbezorgers voor duurzaamheid zoals Van Beek ergeren zich eraan dat er amper financiering is voor de verduurzaming van de zorg. Brancheorganisaties uit de zorg hebben in maart minister Rob Jetten (Klimaat en Energie, D66) tevergeefs opgeroepen de verduurzaming van de zorg met ruim 300 miljoen euro te financieren.

Van Beek ziet bij (jonge) zorgprofessionals groeiende bewustwording van duurzaamheid en een enorme behoefte aan actie. Het is hoog tijd, vindt ze, dat ook „alle bestuurders duurzaamheid verankeren in hun strategie”.