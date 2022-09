Gemeenten mogen helft woningen aan eigen inwoners toewijzen

Gemeenten mogen vanaf volgend jaar de helft van de woningen toewijzen aan hun eigen inwoners. Een wijziging in de Huisvestingswet, die minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting, CDA) dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, moet dat mogelijk maken. Door de wijziging moeten gemeenten ook mensen met een cruciaal beroep voorrang kunnen geven voor een woning.

Gemeenten waren eerder al in staat de helft van de beschikbare woningen toe te wijzen op basis van economische of maatschappelijke binding aan de plek. Hiervan mochten zij maximaal 25 procent toewijzen aan mensen met binding aan de woonplaats. In de nieuwe Huisvestingswet, zoals voorgesteld door het kabinet, geldt dit nu voor de gehele 50 procent. Naast huurwoningen mogen gemeenten straks ook koopwoningen tot 355.000 euro toewijzen op deze grond.

Volgens De Jonge is het voor de „leefbaarheid en vitaliteit” van de regio „cruciaal” dat mensen in hun woonplaats kunnen blijven als ze willen verhuizen. Zowel starters als senioren kunnen vaak geen geschikte woning in hun eigen gemeente vinden, zegt hij. De prijzen van woningen zijn geregeld te hoog doordat mensen van buiten de regio „fors” overbieden. De wetswijziging moet ervoor zorgen dat gemeenten hier meer grip op krijgen.