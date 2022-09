Forumschool in scouting? ‘Niet handig’

Scouting Nederland is in verlegenheid gebracht door het bekend worden van het adres van het eerste Renaissance-schooltje, gesticht door politici van Forum voor Democratie. Zowel het landelijk bestuur van de scouting als leden reageren kritisch op het besluit van de Almeerse afdeling om een ruimte in Almere Haven te verhuren aan de Renaissance-stichting die aan FVD is gelieerd. De landelijke scouting noemt de verhuur „niet handig”, omdat zo de indruk kan worden gewekt dat een apolitieke organisatie als Scouting Nederland het eens is met het gedachtengoed van Forum.

De Renaissance-stichting opende twee weken geleden een particulier basisschooltje met vier leerlingen van uiteenlopende leeftijden. Forum had het adres van het schooltje geheim willen houden, om ouders en kinderen rust te gunnen en geen negatieve aandacht van politieke tegenstanders te trekken. Dat lukte precies twee weken. Maandag werd publiek bekend waar de school lag. Politieke tegenstanders van Forum plakten een vel papier met daarop ‘Fascisten opgerot’ op een nabijgelegen containerconstructie.

De ruimte wordt verhuurd om de eigen begroting rond te krijgen, aldus Rob Vlaar van de Almeerse afdeling van de scouting. „Met de hoge kosten die we op ons af zien komen kunnen we huuropbrengsten goed gebruiken”, zei Vlaar maandag tegen Omroep Flevoland. De ruimte in het clubhuis is voor één jaar verhuurd. Voor hoeveel wilde hij niet zeggen.

Het landelijk bestuur van Scouting Nederland toont zich overvallen door het besluit van de Almeerse afdeling die formeel zelfstandig beslissingen kan nemen over de verhuur. „We hoorden er pas afgelopen vrijdag over”, vertelt een woordvoerder. „We vonden het niet handig en zouden die beslissing zelf nooit genomen hebben. We houden ons niet bezig met partijpolitiek. Als een scoutinggroep onderdak biedt aan een school die is geïnitieerd door een politieke partij, zou dat toch kunnen suggereren dat wij sympathie hebben of het eens zijn met de standpunten van de betreffende partij. Dat is nadrukkelijk niet zo.” Rob Vlaar uit Almere zegt tegen NRC: „Ik wil in elk geval wel kwijt dat ik helemaal niets heb met het gedachtengoed van Forum voor Democratie.”

Overigens zegt het landelijk bestuur erbij de beslissing „uit een economisch oogpunt ook wel weer te begrijpen”. Scouting heeft sinds de coronacrisis en de lockdowns grote financiële problemen doordat allerlei activiteiten niet konden doorgaan en de organisatie leden verloor. Door ruimtes aan zeer uiteenlopende instellingen te verhuren probeert Scouting gaten in de begroting te dichten.

Negatieve reacties

Ouders van de vier kinderen zeiden maandag tegen de regionale omroep negatieve reacties te hebben gekregen op hun keuze voor het Renaissance-schooltje. Samen met het opgehangen briefje was dat de aanleiding voor de omroep, die naar eigen zeggen al een paar weken op de hoogte was van de locatie, meer te publiceren over de locatie van het schooltje. Het gaat om een particuliere instelling waarvoor de ouders ongeveer 300 euro per maand eigen bijdrage betalen.

Veel leden van Scouting Nederland reageerden kritisch omdat hun apolitieke vereniging op deze manier in verband werd gebracht met een politieke partij. „We worden nu geaccocieerd met iets waar scouting niet voor staat”, citeert Almere Deze Week een kritisch lid.

De landelijke organisatie gaat nu in gesprek met de afdeling in Almere, onder meer om te bekijken hoe de ontstane onrust bij de achterban kan worden verkleind, aldus de landelijk woordvoerder. Of het een optie is het contract met de Renaissance-stichting van FVD op te zeggen, wilden de landelijke en Almeerse organisatie niet zeggen.

FVD-politicus Ralf Dekker die de stichting van Renaissance-scholen coördineert, was dinsdag niet bereikbaar voor commentaar. Van meet af aan was er veel ophef over het plan. Politieke tegenstanders vreesden dat Forum de particuliere scholen zou gaan gebruiken voor politieke indoctrinatie en de verspreiding van extremistisch gedachtengoed. Tot nu toe viel de belangstelling van ouders tegen. Waar initiatiefnemer Dekker uitgegaan was van drie à vijf scholen verspreid over het land, kwam Forum niet verder dan, in Dekkers eigen woorden, „een piepklein schooltje”, met dagelijks les voor vier kinderen van diverse leeftijden. Tegenover NRC ontkende Dekker daarbij dat het ging om kinderen van FVD-politici.