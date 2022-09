Filmregisseur Jean-Luc Godard (91) overleden

De Frans-Zwitserse filmmaker Jean-Luc Godard is dinsdag op 91-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Rolle, aan het Meer van Genève. Dat heeft zijn partner, Anne-Marie Mieville, laten weten aan het Zwitserse persbureau ATS. Het enfant terrible van de Franse nouvelle vague-cinema heeft met zijn uitgebreide oeuvre een enorme invloed gehad op hoe de filmkunst zich sinds de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde.

De in Parijs als zoon van een Zwitserse arts en erfgenaam van een Franse bankiersfamilie geboren Godard begon zijn carrière begin jaren vijftig als filmcriticus, onder meer voor het prestigieuze filmblad Cahiers du Cinema. In die rol had hij een grote invloed op de (her)waardering van de Amerikaanse cinema en regisseurs Alfred Hitchcock en Howard Hawks, die Godard inspireerden voor zijn eigen experimentele cinema.

Godard debuteerde in 1960 als regisseur met À bout de souffle, een gangsterfilm waarin hoofdrolspeler Jean-Paul Belmondo zijn held Humphrey Bogart imiteert. Godard introduceerde verschillende technieken die vandaag de dag nog altijd worden gebruikt, zoals jump cuts, handcamerawerk, en geïmproviseerde dialogen.

Sympathie voor socialisme

In de jaren zestig volgden films als Vivre sa vie (1962), waarin hij voor het eerst samenwerkte met zijn latere echtgenote Anna Karina, en Le petit soldat (1963), een van de eerste Franse films die zich verhield tot de Algerijnse Onafhankelijkheidsoorlog.

Godard liet zich, naarmate zijn carrière vorderde, via zijn films steeds vaker politiek uit. Zo maakte hij in 1967 het anti-oorlogspamflet Loin du Vietnam. Hij toonde zich in Ici et ailleurs (1976) pleitbezorger van de Palestijnse zaak. In verschillende films kwam zijn sympathie voor het socialisme naar voren en hij was kritisch op Hollywood. In Éloge de l’amour uit 2001 onderzocht hij hoe het Amerikaanse narratief over de liefde ons denken over liefde heeft vervormd.

In december 2007 werd Godard door de European Film Academy geëerd met een Lifetime Achievement Award. Drie jaar later kreeg hij ook een ere-Oscar voor zijn oeuvre. Hij nam de prijs niet in ontvangst. „Ik heb geen visum voor de VS en wil er ook geen aanvragen. Bovendien wil ik niet zo lang vliegen,” zei hij destijds.

