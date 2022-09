Het is begonnen, dacht ik, toen ik midden in de nacht wakker werd van de kou. Voor het eerst in maanden sloot ik mijn slaapkamerramen. Het kwik was niet eens alarmerend gedaald, maar toch was ik verkleumd, misschien was ik na zo’n verzengende zomer niets meer gewend. Verward deed mijn huid nog een poging tot kippenvel, als een bejaarde die na jaren weer eens probeert te dansen, en bibberend liep ik de kamer uit om een kruik te maken, een pyjama aan te trekken en een sprei te pakken. Nu komt het, dacht ik. We weten al maanden dat we energie moeten besparen, dat we meer kou moeten gaan verdragen dan voorheen (althans, degenen die zich geen rekening van 1.400 piek per maand kunnen permitteren), dat we op warmte moeten gaan letten.

Ik keek naar mijn blauwe nagels. Ik was vergeten hoe ontheemd je je kunt voelen als je verkleumd bent. Hoe het je kan raken en een gevoel van onveiligheid geven.

Na een korte nacht belde ik mijn vader (85), die tijdens de hongerwinter in een sloopwoning in de polder woonde. Wat deden zij vroeger tegen de kou?

„Wij namen gewoon een kat mee onder de dekens”, zei hij, „Supergezellig! Maar toen mijn broer Franz er op een zeker moment eentje in zijn slaap plette, mocht dat niet meer.”

Ik streepte ‘kat’ weer van mijn lijstje.

‘Wat we ook deden”, vervolgde hij, „was een grote steen op de kachel leggen. Zodra die heet was deed je hem in een oude sok en die nam je dan mee naar bed. En verder, och, je maakte het vuur zo laat mogelijk in de namiddag aan en je ging zo vroeg mogelijk naar bed, zodat je langer onder de warme dekens kon schuilen tegen de winter.”

„En wat deed je overdag?”

„Zoveel mogelijk in de benen blijven. Handen wrijven, op en neer springen, op je armen slaan. Het was vervelend, maar je klaagde niet. Iedereen had er last van. En als je maar genoeg bewoog, viel het soms ook wel weer mee, ik heb zelfs in een korte broek geschaatst.”

Dat zou voor mij als koukleum te ambitieus zijn. Gelukkig brak die ochtend de zon snel door en verdween de kilte. Op de radio was er een item over energiearmoede, in de krant zag ik een bericht over een vrouw die haar gas had laten afsluiten omdat ze de rekening nu al niet meer kon ophoesten.

De zon scheen, het voelde als een toegift. Het is begonnen, dacht ik. Het is begonnen.

