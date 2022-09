Emmy’s voor The White Lotus en Squid Game

Bij de Emmy Awards die maandagavond in Los Angeles werden uitgereikt viel vooral de tragikomische dramaserie The White Lotus in de prijzen. De Netflix-serie, die een groep rijke Amerikaanse gasten in een Hawaïaans resort volgt, won tien beeldjes, waaronder de prijs voor beste miniserie. De hoofdrolspeler van de Zuid-Koreaanse serie Squid Game Lee Jung-jae was de eerste Aziatische winnaar van een Emmy voor beste acteur in een dramaserie ooit.

Ook Squid Game-regisseur Hwang Dong-hyuk ontving een Emmy voor de serie, waarin aan lager wal geraakte Zuid-Koreanen meedoen aan kinderspellen om een grote geldprijs te winnen. Wie verliest, overleeft het spel niet. De serie verscheen vorig jaar op streamingdienst Netflix en was een grote hit. „Bedankt dat je realistische problemen waar we allemaal mee te maken hebben zo creatief tot leven hebt gebracht op het scherm”, zei hoofdrolspeler Jung-jae tegen zijn regisseur Dong-hyuk.

Ook HBO-dramaserie Succession en dramakomedie Ted Lasso wonnen meerdere Emmy’s. Succession, dat gaat over de eigenaren van een mediaconglomeraat die vechten om controle over het bedrijf, won drie beeldjes, waaronder die voor beste dramaserie. Net als vorig jaar won de Apple TV+-serie Ted Lasso, over een Amerikaanse coach die naar Engeland wordt gehaald om daar een sappelende voetbalclub te trainen, de Emmy voor beste komedieserie. Hoofdrolspeler Jason Sudeikis won, eveneens net als vorig jaar, de prijs voor beste acteur in een komedieserie.