En toen was alles weer bij het oude. Tijdens de 74ste editie van de Emmy Awards gingen de meeste prijzen naar de partij die in het moderne tv-tijdperk bijna altijd wint: HBO. De kwaliteitszender met een eigen streamingdienst (HBO Max) won 38 Emmy’s, veel meer dan de 26 voor concurrent Netflix. De meeste beeldjes (10) gingen naar de heerlijke HBO-miniserie The White Lotus en de belangrijkste prijs, die voor beste dramaserie, ging voor een tweede keer naar Succession, ook van HBO, en één van mijn favoriete series van de afgelopen jaren.

Toch hoopte ik stiekem dat het meesterwerk Better Call Saul eindelijk erkenning zou krijgen. Helaas gingen zowel de serie als de hoofdrolspelers met lege handen naar huis. Misschien mogen ze volgend jaar nog een ererondje doen (de tweede helft van Saul’s slotseizoen kan dan genomineerd worden). Aan de andere kant: ook de legendarische serie The Wire werd destijds genegeerd door de Emmy’s.

Een andere verliezer van de avond was de winnaar in 2021. In dit jaar stootte Netflix voor het eerst HBO van de troon tijdens de uitreiking van belangrijkste Amerikaanse tv-prijzen. Deze keer moest de streamingdienst genoegen nemen met een tweede plek. Dat was niet alles: Netflix werd door presentator en komiek Kenan Thompson een paar keer te grazen genomen.

Verwijzend naar de hitserie Squid Game en de dalende abonneecijfers van Netflix zei hij bijvoorbeeld: „Squid Game gaat over een wedstrijd waar je aan meedoet als je enorme schulden hebt en wanhopig op zoek bent naar geld. Volgend seizoen in de cast: Netflix.” De grappen zijn een bevestiging van de grote omslag die dit jaar heeft plaatsgevonden: de wittebroodsweken (of -jaren) van de door Netflix ingezette ‘streamingrevolutie’ zijn voorbij. Na een periode waarin alle mediaconglomeraten een eigen dienst opgezet hebben en waarbij de budgetten groter werden dan ooit, eist de markt nu meer dan enkel groei van het aantal abonnees: de kosten moeten omlaag en er moet winst gemaakt worden.

Ook de eigenaar van Emmy-grootmacht HBO grijpt in. Baas David Zaslav van het fusiebedrijf Warner Bros. Discovery (WBD) hakt sinds zijn aantreden flink in de budgetten van HBO Max. Hij kreeg de reputatie van slechterik, zeker nadat de film Batgirl bij het grofvuil werden gezet. De opnames van Batgirl zaten er al op, maar WBD denkt dat het financieel slimmer is om de film helemaal niet uit te brengen. Iets met belastingvoordeel.

Onvermijdelijk

Makers vrezen een inperking van de creatieve vrijheid en meer ‘veilige’ keuzes van streamers. Aan de andere kant is het een onvermijdelijke correctie: de manier waarop streamers met miljarden gooiden was niet houdbaar. En beperkingen kunnen resulteren in mooie dingen. Neem The White Lotus. Die serie over de relatie tussen het gefrustreerde personeel van een exclusief Hawaïaans resort en hun verwende gasten zou niet bestaan zonder de coronacrisis. HBO vroeg bedenker Mike White aan het begin van de pandemie om iets te maken dat zich grotendeels op één locatie afspeelt en de rest is geschiedenis: zijn tragikomische serie raakte een snaar en werd een onverwacht succes. Het leverde ook een van de leukste Emmy-moment op: actrice Jennifer Coolidge die op 61-jarige leeftijd haar eerste Emmy won en een dansje deed terwijl ze over de tijdslimiteit van haar overwinningspeech ging.

Thijs Schrik is serierecensent.