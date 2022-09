Knokke, 1993. Ik was een puber en bij wijze van vakantiebaantje paste ik op Abel, een jongetje van zes. Het was zomer, warm en klam, iedereen was loom en er leek geen werkelijkheid te bestaan buiten de rechte, zanderige weg van het huis naar het strand die elke dag heen en weer sjokkend met schepjes en parasols werd afgelegd. Geen stad, geen land buiten het Noordzeestrand – en al helemaal geen politiek.

Sarah Meuleman is auteur en journalist.

Toch vond die lome zomer een buitengewone gebeurtenis plaats. Ik hoorde het nieuws toen Abel schreeuwend en huilend over de grond rolde in zijn zwembroek. Ik zie zijn kleine lijfje nog schokken vol verdriet en paniek. Toen ik hem rustig vroeg wat er aan de hand was, riep hij wanhopig: „De koning is dood!” Hij keek me aan alsof alles nu voorgoed verloren was. Koning Boudewijn van België was niet meer. Belangrijk nieuws voor grote mensen, maar een volslagen catastrofe voor een jongetje van zes.

Afgelopen week zag ik een echo van Abels verdriet in de ogen van de Britten die rouwden om hun Queen Elizabeth. Het anders zo ingetogen volk liet de emoties vrij. Er wordt gerouwd om het einde van een Brits tijdperk, maar het verdriet gaat verder, persoonlijker. Zijn de emoties proportioneel of lijden de Britten aan een tijdelijke vlaag van, maatschappelijk gerationaliseerde, verstandsverbijstering rond het overlijden van een vrouw wier macht en betekenis royaal wordt overschat? Treuren ze om feit of fictie?

Aantrekkelijke façade, meer niet

De monarchie vervult al lang niet meer de politieke functie van weleer. Haar macht is geslonken, haar taken zijn ceremonieel. Hierdoor is er een discrepantie ontstaan tussen de nieuwe irrelevantie van de monarchie en het larger-than-life imago dat haar nog steeds wordt toegedicht. Een imago dat in onze kindersprookjes al uitgebreid wordt opgetuigd. Maar het koningshuis vandaag is niet meer het huis uit de sprookjes.

Was de monarchie een paleis, dan waren alle meubels nu lang weg, de muren gesloopt, deuren en trappen verwijderd; alleen de gevel stond nog overeind. De monarchie anno 2022 is een pui. In haar façade schuilt haar laatste kracht en die moet aantrekkelijk zijn. Hoewel koninklijke families het openlijk vervloeken, heeft de monarchie de kranten, tabloids, documentaires en series nodig om nog enigszins relevant te blijven. Niet haar maatschappelijke functie of politieke invloed, maar haar representatie in de media legitimeert haar bestaan. Geen beter voorbeeld dan koningin Elizabeth.

Hoe denken we de koningin dan zo goed te kennen? Door The Crown natuurlijk

Zonder twijfel was koningin Elizabeth II een uitzonderlijk monarch. Ze regeerde zeven decennia, was zeer geliefd en toegewijd: twee dagen voor haar dood beëdigde ze nog de nieuwe Britse premier en dat is geheel in lijn met hoe we haar ‘kennen’. Koningin Elizabeth zou leven voor haar werk. Verstandig, gedreven, maar altijd gebukt onder het enorme juk dat door de troonafstand van haar oom op haar schouders terecht was gekomen. Om die vrouw rouwen en huilen we. Maar hoe kennen we haar eigenlijk? De monarch gaf nooit diepte-interviews en liet zich zelden uit over politieke kwesties. Er valt weinig af te leiden uit haar officiële optredens en in de jaarlijkse kersttoespraak zat nooit een ontboezeming.

Hoe denken we haar dan zo goed te kennen? The Crown, natuurlijk. Die succesvolle, prijswinnende, Netflix-serie die nu al vier seizoenen (vijf vanaf november) het reilen en zeilen van het Britse koningshuis verbeeldt. De serie is een internationale hit en bepaalt in hoge mate hoe er wereldwijd naar het Britse koningshuis en naar ‘Lilibeth’ gekeken wordt.

Netflix en het Britse koningshuis: het lijkt een sprookjeshuwelijk. Het volk wil niets liever dan dat de geschiedenis van de monarchie zich aan haar ontvouwt als een verhaal. We willen spanning, emotie, opkijken, verguizen, voldoende twists en een vleugje moraal. Eigenlijk willen we dat het narratief van het koningshuis zich als een film aan ons voltrekt. Geen groter geschenk voor koningin Elizabeth dan een kwaliteitsserie als The Crown, zou je denken.

Fictie in plaats van geschiedenis

Maar er zit een vlijmscherp randje aan die Crown. Enerzijds kan de huidige monarchie slechts bestaan bij de gratie van de aanhoudende mythe, van een gefictionaliseerde versie van de werkelijkheid; anderzijds zal diezelfde fictionalisering onvermijdelijk, beeld voor beeld, scène voor scène, leiden tot haar ondergang.

Een serie als The Crown geeft de geschiedenis geheel naar eigen inzicht weer. De kostuums en sets zijn ontworpen, de dialogen zijn compleet verzonnen en de verhaallijn is ten dienste van de spanning aangepast. Alles om het levensverhaal van koningin Elizabeth bingewatchwaardig te maken. En dat werd het. Maar The Crown deed veel meer dan een geschiedenis uitbeelden: ze heeft haar overschreven. De broer van wijlen Diana Spencer klaagde in een televisieshow dat Amerikanen de serie tot zich nemen als een lesje geschiedenis. Hij heeft waarschijnlijk gelijk.

The Crown laat zien hoe kwetsbaar en volstrekt machteloos de monarchie is wanneer ze wordt gefictionaliseerd. Er is nooit expliciet toestemming gevraagd aan de koninklijke familie, de personen (of beter: personages) waar het verhaal over gaat, staan volkomen buitenspel. Zelfs over het enige wat haar nog restte na het afpellen van de politieke macht: de buitenkant, de pui, heeft de monarchie nauwelijks meer iets te zeggen. Die fictie roept frictie op, een frictie waar eigenlijk geen antwoord op bestaat.

Verdichting accepteren?

Er zijn twee scenario’s denkbaar: de monarchie erkent dat haar essentie berust op verdichting en laat toe dat haar werkelijkheid schaamteloos door de media wordt overschreven. Ze accepteert dat dit een van haar laatste functies is. Of ze weigert mee te werken, en blaast de pui op. Zoals Harry en Meghan hebben gedaan, die overigens in hun nieuwe bestaan de beeldvorming meteen in eigen handen namen: bij Oprah deden ze een boekje open, prins Harry komt met een autobiografie en het stel sloot een miljoenendeal met, o ironie, Netflix.

Sprookjes bestaan niet. Misschien is de huidige spagaat van de monarchie wel onoplosbaar. Misschien is opstappen de enige uitweg en moet het Britse sprookje eindigen bij koning Charles. Er was eens een koningin die overleed en een land in tranen achterliet. Het eeuwenoude sprookje hield op te bestaan en de rest van de familie? Die leefde nog lang en veel gelukkiger.