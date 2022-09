Lieve woog 21 gram toen ze stierf. Dat is volgens sommigen het gewicht van de ziel. Lieve was een muis, misschien bestaan muizen voor het grootste deel uit ziel. Bij het woord ‘ziel’ denk ik altijd aan Ludwig Wittgenstein. Volgens Wittgenstein stellen filosofen vaak de verkeerde vragen. Ze betwijfelen bijvoorbeeld of je een ander kunt kennen. „Mijn houding tegenover hem is een houding tegenover een ziel”, schreef Wittgenstein hierover. „Ik ben niet van mening dat hij een ziel heeft.” We nemen aan dat degene tegenover ons iemand is, dat willen bewijzen is de verkeerde vraag en maakt het leven onmogelijk.

Voor Wittgenstein stierf, zei hij: „Tell them I’ve had a wonderful life.” Voor wie iets van zijn leven weet, is deze uitspraak raadselachtig. Hij had een moeilijk leven en was voor zichzelf een moeilijk mens. Hij was niet gelukkig.

In een goed muizenleven staan anderen centraal. Lieve is een ex-laboratoriummuis uit een van de drie groepjes die bij me kwamen wonen. Toen de muizen kwamen, verheugde ik me erop vrienden te worden, maar ze vonden mijn hand stinken. Dus ik speelde liedjes voor ze want ze houden van mijn stem.

Het geeft niet dat ze me niet mogen, want ze hebben elkaar. Hoewel de muizen allemaal duidelijk hun eigen karakter en voorkeuren hebben, staat zorg centraal in hun leven. Als iemand ziek is, zit er altijd een ander naast haar. Ook vormen ze soms een cirkel van steun om een zieke muis. Ze begroeten elkaar met kusjes en soms door de armen om iemand heen te slaan, en leggen de staart van een andere muis netjes opzij als ze erlangs moeten. Ze zitten graag staart in staart op het torenhuisje. Zorg gaat door na de dood: toen Sneeuwtje stierf, wasten de anderen haar lang en sleepten ze haar het schoenendooshuis in.

Het beeld dat mensen van muizen hebben, komt voort uit een wereldbeeld waarin mensen centraal staan en andere dieren minderwaardig zijn. Bij laboratoriummuizen is dat heel duidelijk: ze worden niet gebruikt om iets over muizen te leren, maar om kennis te genereren over de mens. Er bestaat bijvoorbeeld geen onderzoek naar hun sociale levens.

Je kunt anderen pas goed zien als je stopt ze te gebruiken. De muizen leren zien kostte tijd en aandacht. Aandacht wordt vaak geassocieerd met aanwezigheid, maar volgens Simone Weil is het juist afwezigheid. Je verwijdert jezelf om plaats te maken voor een ander. Ons ego heeft de neiging alles op te slokken, en het antwoord daarop is niet meer zelf, maar mínder. Zodat de wereld de ruimte krijgt haar eigen vorm aan te nemen.

Ook als soort is aandacht belangrijk. Een deel van de vervreemding in onze samenleving komt voort uit de overmatige nadruk op het zelf die mensen leggen. Maar over vervreemding een andere keer meer.

Wittgensteins woorden gaan niet over geluk maar over betekenis. Betekenis ontstaat altijd in de wisselwerking tussen jou en wat buiten je is. Om de wereld binnen te kunnen laten en antwoord te kunnen geven moet je poreus zijn. Wie poreus is, is kwetsbaar, maar het alternatief is een oneigenlijk bestaan.

Het samenleven met de muizen heeft me veranderd. Omdat ik hen heb leren kennen en omdat ik van ze leerde over het leven. Muizen worden maar twee jaar oud, en in die twee jaar speelt alles zich af, de hele cirkel van het leven. Voor een muis is haar leven net zo belangrijk als voor een mens, net zo fragiel, vluchtig, sterk. Dit is alles.

Eva Meijer is schrijver en filosoof. Ze schrijft om de week een column.