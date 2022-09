Bestuur van Amsterdamse afdeling BIJ1 stapt op

De leden van het bestuur van de Amsterdamse afdeling van BIJ1 hebben dinsdag definitief hun taken neergelegd. Dat blijkt uit een mail die aan de leden is verstuurd. Het bestuur was al langer in conflict met de fractie in de Amsterdamse gemeenteraad – in de brief wordt hun een „gebrek aan transparantie” verweten over „de financiële situatie” en de gebrekkige afhandeling van „personele zaken”.

Vorige week kondigde het bestuur al aan de taken tijdelijk neer te leggen, omdat het naar eigen zeggen niet meer goed kon functioneren vanwege de „verstoorde” relatie met de fractie. Een specifiek punt van conflict ontstond bij het vaststellen van de lijst voor de gemeenteraad, schrijft het bestuur. Daarbij zou gefraudeerd zijn, waardoor partijlid Nilab Ahmadi van de dertiende naar de derde plek op de lijst steeg. Het bestuur trad niet op omdat „we de campagne niet negatief wilden beïnvloeden (…) Achteraf gezien was dat fout.”

Ahmadi staat nu centraal in een conflict over het fractievoorzitterschap. Een deel van de partijleden lijkt te willen dat de huidige nummer twee, Carla Kabamba, de voormalige fractievoorzitter Jazie Veldhuyzen vervangt. Een ander deel, waartoe Ahmadi behoort, wil dat niet en zou proberen Kabamba’s voorzitterschap te voorkomen. „We hopen uit de grond van ons hart dat een nieuw bestuur in staat zal zijn voor verbinding te zorgen en de problemen in de fractie kan oplossen”, schrijft het vertrekkende bestuur. „Als dit zo doorgaat, dan valt BIJ1 echt uitéén. En zijn we als samenleving nog verder terug bij af.”

Het Amsterdamse bestuur verwijt het landelijke bestuur bemoeienis met de strijd om het fractievoorzitterschap. In de mail schrijven de bestuursleden dat de partijtop „op ondemocratische wijze geprobeerd heeft om lokale besluitvormingsprocessen te beïnvloeden”. Zij zouden een nieuwe fractievoorzitter, Dinah Bons, naar voren hebben geschoven, terwijl de Amsterdamse afdeling vindt dat ze „in principe” zelf mag kiezen. Bovendien was Bons niet beëdigd als Amsterdams raadslid.