Beëdiging nieuwe Keniaanse president: van feest tot onlusten

William Ruto is dinsdag beëdigd als president van Kenia na een nipte verkiezingsoverwinning op 9 augustus. Het Hooggerechtshof heeft de uitslag vorige week bevestigd nadat die was aangevochten door de verliezende kandidaat Raila Odinga. Volgens Odinga is het stemproces niet transparant verlopen, maar het Hooggerechtshof gaat daar niet in mee. Tienduizenden mensen stonden dinsdag te popelen om bij de inauguratie van Ruto aanwezig te zijn: alle 60.000 plekken in het stadion in Nairobi waren gevuld. Mensen die geen plek hadden kunnen krijgen, probeerden tevergeefs alsnog het stadion binnen te komen. Dat leidde tot gewelddadige confrontaties met de politie. NRC heeft de opvallendste beelden op een rij gezet.