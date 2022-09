Advies aan Hoge Raad: 1.100 uitspraken door verkeerd beëdigde rechters wel geldig

De 1.100 uitspraken die bij het gerechtshof in Den Bosch door verkeerd beëdigde rechters zijn gedaan, hoeven wat betreft procureur-generaal bij de Hoge Raad Edwin Bleichrodt niet vernietigd te worden. In juli bleek dat bij de beëdiging van zeker zestien raadsheren en veertien plaatsvervangend raadsheren de verkeerde tekst is voorgelezen, waardoor onzeker was of hun oordeel in zo’n 1.100 zaken rechtsgeldig kon blijven. Het gaat om vierhonderd strafzaken en zo’n zevenhonderd belastingzaken.

Volgens de procureur-generaal is het risico dat de raadsheren en plaatsvervangers hun ambt anders zouden hebben vervuld als bij de beëdiging wel de juiste tekst was voorgelezen „praktisch uitgesloten”. Het is wat betreft de procureur-generaal van belang dat er een zitting heeft plaatsgevonden die tot doel had om hen te beëdigen. Vernietiging van alle 1.100 uitspraken zou onnodig leiden tot „rechtsonzekerheid en ernstige vertraging”. Eind oktober beslist de Hoge Raad definitief wat er met de uitspraken moet gebeuren. Het komt zelden voor dat de Hoge Raad een advies van de procureur-generaal niet overneemt.

Bij een beëdiging leest de voorzitter een tekst voor, waarop de raadsheer-in-spe verklaart zich daaraan te houden. In juli merkte een aanwezige tijdens de beëdiging van een raadsheer op dat niet de ambtseed voor rechters en raadsheren, maar die voor overige medewerkers van het hof werd voorgelezen. In 2003 werd er in Den Bosch voor het eerst een raadsheer verkeerd beëdigd. Dat was volgens een woordvoerder „een incident”. Sinds een jaar of tien speelde de verkeerde beëdiging structureel. Behalve dat de teksten erg op elkaar lijken, was volgens de woordvoerder niet te verklaren hoe dit geregeld mis heeft kunnen gaan.

Lees ook: Foute eed: haarkloverij of vele zaken opnieuw?