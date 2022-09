Actrice Ahlaam Teghadouini (Sihame): ‘Meestal zie je alleen mannen wraak nemen. We dachten: wij gaan terugslaan’

scholiere Sihame is slachtoffer van een bende jonge mannen die meisjes tot seks verleiden, om vervolgens de heimelijk opgenomen beelden daarvan online te zetten op hun Telegramaccount Kechs Deluxe, met naam, adres en telefoonnummer. Exposen en online slutshaming dus. Sihame wordt na het exposen door de buurt vogelvrij verklaard. Iedereen kan haar uitschelden en geweld aandoen. Maar ze laat het er niet bij, en begint aan een bloedige vergelding.

De serie wordt gedragen door de hoofdrolspeler Ahlaam Teghadouini. Sihame is een stoere, gevaarlijke kickbokser, maar Teghadouini laat vooral haar zachtaardig en breekbare kant zien, waardoor niet de wraakzucht, maar de pijn daarachter je bijblijft. De actrice had dit zelf bedacht: „Ik heb voor de auditie twee takes opgestuurd: in de eerste take speel ik haar hard, en laat ze weinig van haar emoties zien. In de andere maak ik haar juist zacht en kwetsbaar. Ik dacht: ze is jong, achttien, en beschadigd. Dat moet je wel meekrijgen als kijker, anders zie je alleen maar een moordenaar.”

Exposen wordt ook wel wraakporno genoemd, hoewel het doorgaans niet om wraak gaat, maar om geld verdienen, vermengd met wellust, vrouwenhaat, en een hypocriete seksuele moraal. De mannen noemen de gefilmde vrouwen kechs (sletten, hoeren) die minderwaardig zijn en straf verdienen. Door deze schandpaalpraktijk worden vrouwen gepest, buitengesloten, ze lijden psychische schade, plegen soms zelfs zelfmoord. Sihame kiest de weg van de vergelding. Die wraakscènes brengen de kijker in een vreemde positie: het geweld tegen de daders is heel bevredigend. En je hoopt dat Sihame slaagt in haar expeditie. Net goed! Een soort omgekeerde wraakporno eigenlijk.

Teghadouini: „Die geweldsscènes zijn schokkend om te zien maar ontzettend leuk om te spelen. Juist omdat je dat soort dingen in het dagelijks leven nooit doet. We kregen begeleiding van een stuntteam. Dan kreeg ik uitgelegd hoe ik een hoofd moest optrekken als ik een keel doorsneed. Als we vechten lijkt elke slag of trap – bonk – raak, maar in werkelijkheid zat er steeds zeker twintig centimeter tussen.”

Boos kindje

De 25-jarige actrice is geboren in Gouda, maar woont sinds haar achtste in Brussel. Ze speelde in twee Vlaamse series, Hoodie (Ketnet) en Grond (Netflix). Ze heeft geen ervaring met exposing in haar directe omgeving. „Ik kan me van school wel herinneren dat onder de jongens een foto van een meisje rondging. Dat meisje was na een week van school af. Maar net als iedere vrouw heb ik ervaring met seksuele intimidatie en shaming. Verder ben ik op de lagere school gepest, omdat ik krullend haar had, en mollig was. Daardoor werd ik een boos kindje, ik maakte veel ruzie. Ik was gesloten, vond het moeilijk om mensen toe te laten. Dus dat herken ik wel in Sihame.”

De dreiging en het geweld trekken de meeste aandacht, maar de serie bevat ook mooie karaktertekeningen, en pakt goed de sfeer van het harde leven in een arme Haags-Marokkaanse wijk. Franse en Nederlandse hiphop in de soundtrack, dialogen in straattaal.

De serie is bedacht door Achmed Akkabi, bekend van Mocro Maffia. Die Videolandserie betekent veel voor de doorbraak van personen van kleur in de seriewereld – niet alleen als acteurs, maar ook als schrijvers en regisseurs. Ook Sihame geeft ruim baan aan nieuw talent. De uitvoering liet Akkabi grotendeels aan vrouwen over – ook een ondervertegenwoordigde groep in de Nederlandse serieproductie. Hoofdschrijver Leila Sahir en regisseurs Shamira Raphaëla en Lisette Donkersloot maken hier hun seriedebuut.

Teghadouini: „Meestal zie je in films alleen mannen die wraak nemen, en dat vindt iedereen dan cool. Vrouwen zie je alleen in de slachtofferrol, ze keren zich in zichzelf, worden bang voor mannen, kunnen geen relaties onderhouden. We dachten: wij gaan terugslaan. Om aan de slachtoffers te laten zien dat ze niet alleen staan. Exposing is een groot, onderbelicht probleem, waar weinig over wordt gepraat. Veel vrouwen raken geïsoleerd, denken dat ze het alleen moeten oplossen. Ik kreeg op Instagram veel reacties van vrouwen die zijn geëxposed, die schreven hoe lekker het was om in Sihame te zien hoe die gastjes worden aangepakt.”

Sihame (KRO-NCRV). 8 afeveringen van 27 min op NPO Plus en zondags 20u15 op NPO3. (KRO-NCRV). 8 afeveringen van 27 min op NPO Plus en zondags 20u15 op NPO3.