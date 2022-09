Veertien september is het dan zover, de ondertekening van het Integraal Zorgakkoord. Zorgakkoorden, voorheen Hoofdlijnenakkoorden, zijn sinds 2012 een vierjaarlijks terugkerend zomerritueel: VWS, zorgsectoren en zorgverzekeraars maken dan afspraken met elkaar voor de komende periode. Ze werden destijds door toenmalig minister Schippers (VVD) in het leven geroepen om de zorgkosten te beteugelen en dat is gelukt, stelde vorig jaar de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in haar rapport Opnieuw akkoord? vast.

Manon Kleijweg is ouderenpsychiater en één van de initiatiefnemers van actiegroep Red de GGZ, die zich inzet voor de toegankelijkheid van psychiatrische zorg.

Toch raadde de RVS af om dit instrument opnieuw in te zetten: de vanouds sterke focus op kosten drukt de broodnodige inhoudelijke discussies over bijvoorbeeld de houdbaarheid van het zorgsysteem naar de achtergrond. Dit leidde steevast tot troebel geformuleerde inhoudelijke doelen, terwijl buiten de controle van de Tweede Kamer deelbelangen konden worden uitgeruild door de machtigste partijen. Het RVS-advies is niet opgevolgd, integendeel: VWS koos voor schaalvergroting.

Eerdere Hoofdlijnenakkoorden werden gesloten per sector, zoals ziekenhuiszorg, huisartsenzorg en wijkverpleging. De afgelopen maanden echter zwoegden zeventien werkgeversorganisaties , beroepsverenigingen en patiëntenplatforms van álle zorgsectoren gezamenlijk op één overkoepelend Integraal Zorgakkoord.

De recent uitgelekte conceptversie is geen verrassing. Het akkoord staat bol van mystieke bezweringen als ‘passende zorg’, ‘preventie’ en ‘sociaal domein’, die nauwelijks worden gespecificeerd en met een beetje pech allemaal neerkomen op de huisarts en de buurvrouw met haar klassieke pannetje soep. Aan dit vage toekomstvisioen worden desondanks afspraken in harde euro’s gekoppeld: 80 miljoen afslag van het budget voor de huisartsenzorg, 600 miljoen voor de wijkzorg. Want, is de redenatie van VWS en de zorgverzekeraars: de afgelopen jaren was er sprake van onderbesteding in die sectoren, dus kennelijk is het geld niet nodig. Dit in weerwil van een Malieveld vol stakende huisartsen en het plan om vergrijzend Nederland zo lang mogelijk thuis te houden.

Ellenlange wachttijden

Exact hetzelfde overkwam in 2018 de ggz: het toenmalige Hoofdlijnenakkoord leidde tot een verlaging van het landelijke ggz-jaarbudget met de 300 miljoen euro die zorgverzekeraars sinds 2012 gemiddeld jaarlijks overhielden aan de sector. Terwijl er toen al sprake was van ellenlange wachttijden. Wachttijden die juist in de hand waren gewerkt door de jarenlang te krap afgesproken omzetplafonds tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders, concludeerde de Algemene Rekenkamer in 2020. De Rekenkamer riep de staatssecretaris op er voortaan op toe te zien dat marktmeester NZa, de Nederlandse Zorgautoriteit, actief ingrijpt als zorgverzekeraars hun zorgplicht verzaken en de zorg voor lang wachtenden door omzetplafonds in het gedrang komt.

Hoe dat in de praktijk uitpakt werd deze zomer eveneens duidelijk, toen verschillende specialistische klinieken voor patiënten met zeer ernstige, invaliderende psychiatrische aandoeningen sloten of krompen uit geldnood. Klinieken zoals het Centrum voor Psychotherapie en Kliniek Eikenboom, waarvoor een wachttijd van meer dan een jaar bestond voor patiënten die geen baat hadden bij jarenlange behandeling elders. „Ik kán en wíl niet op de stoel van de bestuurder zitten”, reageerde minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport, VVD) afwerend op Kamervragen om sluiting te voorkomen. Helder stelde een onderzoek in door de NZa. Een dag voor het zomerreces kwam de analyse uit: de NZa concludeerde na gesprekken met de zorgverzekeraars dat die netjes aan hun zorgplicht hadden voldaan. Er was immers „een vorm van vervolgbehandeling” geregeld voor de patiënten waarvan de behandeling was afgebroken.

Poliklinische behandelvormen

Of de kwaliteit daarvan voldoet, laat de NZa over aan het oordeel van de zorgverzekeraars. Dat patiënten teruggestuurd waren naar poliklinische behandelvormen waarbij ze eerder geen baat hadden speet de toezichthouder. Bij tekortschietende kwaliteit, opperde de NZa vriendelijk in een toelichtend gesprek, is er voor patiënten altijd nog de mogelijkheid om naar het Tuchtcollege of Inspectie te stappen.

Al met al is er maar één conclusie mogelijk: ondertekenen van het Integraal Zorgakkoord zoals het er nu ligt, is voor alle partijen zinloos, behalve voor zorgverzekeraars en VWS. Als sector je committeren aan financiële afspraken zonder enige borging dat de NZa de zorgplicht van zorgverzekeraars zodanig handhaaft dat dat bedrag ook daadwerkelijk ten goede komt aan de patiënten die dit het hardst nodig hebben: waarom zou je?

Alleen voor de zorgverzekeraars en het ministerie van VWS heeft dit Zorgakkoord zin

Psychiatrische aandoeningen vormen een immense maatschappelijke ziektelast en zijn uitstekend behandelbaar. Depressie- en angstbehandeling zijn kosteneffectiever dan welke andere medische behandeling dan ook, iedere behandeleuro betaalt zich 2,5 à 5 keer uit aan herwonnen arbeidsproductiviteit en afgenomen medische consumptie. Dankzij de huisartsenzorg en wijkzorg stond de Nederlandse gezondheidszorg kwalitatief jaren aan de top, terwijl het qua aandeel van het bbp een Europese middenmoter was.

De Zorgakkoorden resulteerden vanaf het begin in structurele onderfinanciering van de kosteneffectieve huisartsenzorg, wijkzorg en ggz, zorgsectoren waar een groot deel van de Nederlanders een beroep op doet. Terwijl er wél geld is voor peperdure, druk belobbyde medische apparaten en kostbare wanhoopsbehandelingen die hooguit enkele weken levensverlenging opleveren. Zolang dit voortduurt is de term ‘passende zorg’ ronduit ongepast.

