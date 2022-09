Het is waar het vrije verkeer van personen, een van de grote vrijheden van de Europese Unie, niet voor bedoeld was: uitbuiting. Toch laten veel ondernemers in Nederland inmiddels al jaren zien hoe eenvoudig het is om met Europese vrijheden in de hand te verdienen aan de kwetsbaarheid van grote groepen arbeidsmigranten uit vooral Oost-Europa. Er zijn rapporten over vol geschreven, maar het blijft een zwarte bladzijde in de economische ontwikkeling van Nederland. En nu blijkt die nóg groter te zijn: onlangs liet NRC zien dat ook het Duitse grensgebied steeds meer gebukt gaat onder het Nederlandse gesleep met arbeidsmigranten.

Omdat Nederland zelf woningnood kent, en duurder is, kopen uitzendbureaus huizen op in Duitse grenssteden. De arbeidsmigranten werken in Nederland, maar wonen dáár. Het gaat inmiddels om duizenden mensen die slecht zijn geïntegreerd, onder erbarmelijke omstandigheden wonen, en voor overlast zorgen. Duitse gemeenten en vakbonden luiden de noodklok. Ze zien hun steden verloederen en zijn verbijsterd over het menselijke leed dat wordt veroorzaakt door de Nederlandse praktijken. Volgens Peter Hinze, burgemeester van Emmerich, leven de arbeidsmigranten in huizen „waar je niet wilt doodgaan”. Volgens een Duitse vakbondsman worden de werkers niet als mensen, maar als „productiemiddelen” behandeld. De Duitsers eisen, volkomen terecht, dat Nederland zijn verantwoordelijkheid neemt en een eind maakt aan de kannibalisatie van het grensgebied.

Ook in Nederland zelf leidt het verdienmodel rond arbeidsmigranten tot leed en ergernis. De gemeente Roosendaal eiste eerder dit jaar meer bevoegdheden van het Rijk. Het wil verloederde panden met arbeidsmigranten kunnen onteigenen als deze niet worden opgeknapt. Harder optreden is een goed idee, maar kan problemen ook verplaatsen naar buurlanden. Dat kan niet de bedoeling zijn. Nederland en Duitsland moeten hier samen optrekken.

In oktober 2020 verscheen het rapport Geen tweederangsburgers, van oud-SP-leider Emile Roemer, met vijftig aanbevelingen om malafide uitzendbureaus aan te pakken. Na bijna twee jaar is daar te weinig van terechtgekomen. „De situatie is inmiddels onhoudbaar”, schreef minister Karien Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in juli aan de Tweede Kamer. Sinds 1998 hoeven uitzendbureaus geen vergunning meer aan te vragen, een belangrijke oorzaak van de huidige misère. Het kabinet wil weer een certificeringsstelsel optuigen, maar dat gaat mogelijk pas in 2025 in. Waarom zo ontzettend laat? Het is onbegrijpelijk gezien de terugkerende horrorverhalen.

De betrokken uitzendbureaus zoeken in het Duitse grensgebied niet alleen woonruimte, maar ook manieren om méér te verdienen aan hun arbeidsmigranten. Uitzendbureaus controleren wordt moeilijker als hun werknemers in het buitenland wonen. En dus kunnen er over de grens makkelijker Nederlandse en voor Duitse begrippen hoge huurprijzen worden gevraagd, terwijl de woonlasten daar lager zijn.

Den Haag mag zulke slimmigheid ten koste van anderen niet accepteren. Omdat het vreselijk is voor de betrokken arbeidsmigranten, maar ook omdat het de relatie met Duitsland kan ondergraven - een van de belangrijkste partners van Nederland in de EU, zo niet de belangrijkste. Als het vrije verkeer tot zulke uitwassen leidt is dat ook schadelijk voor het imago van de EU. En wat te denken van het imago van Nederland als hoeder van het internationale recht? Het toelaten van uitbuiting staat hier totaal haaks op.

