VN: bijna 50 miljoen mensen leefden in 2021 in moderne slavernij

Het aantal mensen dat wereldwijd tot moderne vormen van slavernij wordt gedwongen is van 2016 tot en met 2021 een vijfde gestegen tot 49,6 miljoen. Dat concluderen de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en mensenrechtenorganisatie Walk Free in een maandag gepubliceerd onderzoek.

Volgens de onderzoekers hebben de coronacrisis, gewapende conflicten en klimaatverandering het risico van moderne slavernij doen toenemen. De crises zouden hebben geleid tot „een ongekende ontwrichting van de werkgelegenheid en onderwijs, een toename van extreme armoede en gedwongen migratie en een toename van het aantal meldingen van gendergerelateerd geweld.” In 2021 waren 10 miljoen mensen meer slachtoffer van moderne slavernij dan in 2016.

Van de 50 miljoen mensen die in 2021 slachtoffer werden, moesten er 28 miljoen dwangarbeid verrichten en 22 miljoen gedwongen trouwen. Vooral vrouwen en kinderen zijn in de cijfers oververtegenwoordigd: in 2021 moesten 3,3 miljoen kinderen gedwongen werken. Meer dan de helft van hen werd seksueel uitgebuit, bijvoorbeeld in de prostitutie.

Twee derde van de slachtoffers van gedwongen huwelijken zijn vrouw of meisje, wat neerkomt op ongeveer 14,9 miljoen vrouwelijke slachtoffers. „Maar”, stellen de onderzoekers, „door de beperktheid van deze cijfers is dit wellicht het topje van de ijsberg”.