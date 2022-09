Virale hit door online biecht

Dat oudere nummers ineens weer in de aandacht kunnen komen, omdat ze via sociale media opnieuw hip worden of in een populaire serie of film zitten, dat weten we. Maar dat Hudson Mohawke’s CBAT weer in de belangstelling staat, heeft een heel andere reden.

CBAT, van dance-producer Mohawke en Satin Panthers uit 2011 (muzieksite Pitchfork noemde het nummer toen „slangachtig gecompliceerd” ), beleeft een tweede leven omdat ene TylerLife op sociale nieuwssite Reddit opbiechtte dat hij dat altijd aanzette tijdens seks. En nu was hem gebleken dat zijn vriendin deze muziek – al twee jaar – een enorme afknapper vindt.

„Ik begrijp niet waarom zij er twee jaar over gedaan heeft om mij te zeggen dat ze die song haat”, klaagt hij. Hij vindt het ook vervelend voor haar dat ze zich twee jaar lang heeft geërgerd tijdens seks waarvan hij dacht dat het hartstikke leuk ging, maar hij is geïrriteerd dat ze hem niks heeft gezegd. „Ik had haar misschien kunnen vragen of de playlist haar beviel, of dat er songs op stonden die ze minder vond. Maar om twee jaar niks te zeggen, en mij te laten denken dat we een geweldig seksleven hadden, terwijl dat in haar ogen in puin lag door mijn muziek, zorgt voor een rare situatie en ik ben daar een beetje klaar mee.”

Goed, dit zou allemaal tot wat leedvermaak kunnen leiden, tot je het nummer hóórt. CBAT lijkt namelijk op geen enkele manier geschikt voor seks of voor welke beweging dan ook, en dat is de mening van talloze TikTokkers, die grappige filmpjes gemaakt hebben van Tylerlifes biecht.

Het nummer is in totaal onnavolgbare vierkwartsmaat gecomponeerd. Verschillende videomakers op TikTok proberen zich met heupbewegingen voor te stellen hoe TylerLife het (twee jaar lang) aangepakt zou kunnen hebben – en dat ziet allemaal zeer onsexy uit. Iemand probeert er op te hardlopen, wat ook niet werkt.

Het verhaal loopt niet goed af voor Tyler. Het zusje van zijn vriendin herkende zijn verhaal, waarna Tylers vriendin het heeft uitgemaakt. Het nummer van Hudson Mohawke, daarentegen, staat op één in de Viral Top 50 van Spotify.