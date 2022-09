Twee aangiftes van aanranding bij Formule 1 in Zandvoort

De politie heeft tot nu toe twee aangiftes ontvangen van aanranding tijdens de Formule 1-race in Zandvoort vorige week. Dat bevestigt een woordvoerder maandag aan NRC. Twee andere vrouwen, die ook een melding hebben gedaan van grensoverschrijdend gedrag tijdens het evenement, gaan mogelijk ook aangifte doen. De politie is nu nog met hen in gesprek. Tot nu toe zijn er geen aanhoudingen verricht.

De aangiftes worden nu onderzocht. Volgens de woordvoerder zijn er meerdere meldingen binnengekomen van grensoverschrijdend gedrag tijdens het Formule 1 weekend, en is de politie met al deze vrouwen in gesprek gegaan. Deze meldingen hebben niet tot aangiftes geleid. Met hoeveel vrouwen er is gesproken, kan de politie niet zeggen.

Fanclub Formule 1 Vrouwen kreeg vorige week zo’n vijftig meldingen van ongewenst gedrag door mannen tijdens het Formule 1 weekend. De club riep vrouwen op zich te melden bij de politie. Svenja Tillemans, oprichter van Formule 1 Vrouwen, zei verhalen te hebben gehoord van vrouwen die zijn betast op de borsten, billen en buik of ongevraagd werden gezoend op de mond. Op basis van de meldingen zei Tillemans in gesprek te gaan met de organisatie van de Grand Prix. De organisatie van de Grand Prix liet vorige week aan NRC weten „ongewenst en intimiderend gedrag” niet te tolereren.