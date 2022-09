Tsjaikovski’s opera ‘Pique Dame’ in Brussel is een ongekende traktatie

Genieten van een grootse, geweldige Russische opera naar een tekst van Poesjkin – mag dat met goed fatsoen zo lang als Poetins oorlog voortraast? En wat in die context te denken van een kinderkoortje dat zingt „bijeen te zijn om de vijand van Rusland angst aan te jagen (…) hoera, hoera, hoera?”

Hoe het moreel kompas ook uitslaat, actuele politiek is ver weg in de visie van de Hongaarse regisseur David Marton (1975) op Tsjaikovski’s Pique Dame voor de Brusselse Muntopera. Het ongemak van de krijgszuchtige kinderstemmen wordt handig ontweken door ze door een radio te laten schallen, beluisterd door het echte koor - handen voor de oren. In deze productie draait het niet om oorlog, maar om een andere, grensoverschrijdende vijand: onze obsessie voor materie, vlees geworden in de gokverslaafde Hermann. Hij verliest alles aan zijn obsessie voor de „drie kaarten” die tot zalige overwinning en rijkdom moeten leiden.

Eerlijk beton

De opera speelt in het communistische Oostblok van de jaren zeventig. Lijkbeige terlenkabroeken, stugge rokken tot het breedste deel van kuit, spencers en stofjassen - geen modegruwel blijft je bespaard in de brutalistische stationshal die als hoofddecor dient (met zitjes van eerlijk beton). In het hart ervan staat, opvallend en afwijkend, een zwarte concertvleugel. Het programmaboek legt uit waarom; regisseur Marton koestert herinneringen aan zijn pianoleraar Ferenc Rados (1934) aan het conservatorium in Boedapest, die ook na 1989 zijn focus op de muziek trouw bleef en lesgeld alleen met neergeslagen ogen kon aannemen.

Martons concept vormt de bedding van leuke extra’s, zoals een grappige entre-acte door peut met handgel mixende alchoholisten. De concertpianist (hommage aan Rados) die soms meespeelt met het orkest is een aardige gimmick. Maar de kracht van de regie schuilt vooral in de personenregie, en de manier waarop veel personages op het podium scènes extra diepgang verlenen, zoals een hal vol intiem schuifelende paren op de heerlijke liefdesaria van Jeletski Ya vas lyublyu – hier met iets te weinig vocale lenigheid gezongen door tenor Jacques Imbrailo.

Spatgelijk

Er wordt uitstekend gezongen door 12 afwisselend prima, echt goede of op karakter gecaste solisten. In die laatste categorie vallen de doorleefde Pauline van mezzo Charlotte Hellekant en stermezzo Annie Sofie von Otter als de oude Gravin. Von Otter had nooit een grote stem en vaart ook hier op de intimiteit van haar timbre. Maar het werkt: de fatale scène waarin Hermann haar het geheim van de drie kaarten wil ontfutselen is prachtig - juist door haar vocale kwetsbaarheid. Dmitri Golovnin zingt een Hermann vol manie en eenzaamheid en de Lisa van sopraan Anna Neachaeva is sterk en stralend.

Onder dirigent Nathalie Stutzmann (vroeger zangeres) krult een kamermuzikale finesse op uit de bak waar je regelmatig zachte knieën van krijgt; de strijkers zingen en weeklagen. De fatale slaapkamerscène is orkestraal opwindend door het contrast tussen een machinaal ritme en zwierige melodie. Ook volmaakt: de afstemming met het geweldig zingende koor. Zelfs de meest gewaagde versnellingen blijven spatgelijk; een ongekende traktatie. Vooral voor koor en orkest is deze Pique Dame een reisje naar Brussel waard.