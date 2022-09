Spionage-serie ‘Kleo’ is een spannende en hilarische rit door de resten van de DDR

Komische thriller Kleo Met: Jella Haase, Dimitrij Schaad, Julius Feldmeier. Netflix, seizoen 1, 8 afleveringen van ongeveer 50 minuten ●●●●●

Kort voor de val van de Berlijnse Muur heeft de Stasi, de geheime dienst van de DDR, een jonge vrouw naar West-Berlijn gestuurd om daar iemand uit de weg te ruimen. Terwijl Kleo Straub in een hippe discotheek haar slachtoffer eerst versiert en vervolgens in de toiletten vakkundig om zeep helpt, zitten twee sullige Stasi-mannen aan de andere kant van de grens in hun DDR-autootje op haar te wachten. „Waar blijft ze toch? Ze zal het toch niet verprutsen?”, moppert de ene. „De Muur zal nog eerder vallen, dan dat zij iets verprutst”, verzekert de ander, vol vertrouwen in zowel de kwaliteiten van Kleo als de duurzaamheid van de Deutsche Demokratische Republik. Daarmee is de lichte toon gezet van de Duitse Netflix-serie Kleo, een spionage-thriller met veel vaart en vol grappen.

Quentin Tarantino is nooit ver weg, niet alleen door het cartooneske geweld, maar ook door de absurde wendingen en de belangrijke rol van vormgeving en muziek uit de tijd waarin het verhaal speelt (met onder meer de Oost-Duitse rockband de Puhdys).

Kleo is kleindochter van een hoge Stasi-officier en ze gelooft heilig in de communistische staat waarin ze is grootgebracht. Tot ze opeens gevangen wordt gezet en zwaar mishandeld. Waarom? Als de Muur is gevallen en ze vrijgelaten wordt, gaat ze dat uitzoeken, gewapend met nieuwsgierigheid, wraaklust en het nodige wapentuig.

Zwakke mannen, sterke vrouwen

Voor iemand die zo makkelijk moordt is Kleo een opmerkelijk innemende vrouw. Ze is onbevreesd en koelbloedig als Uma Thurman in Kill Bill, eigenzinnig als Pippi Langkous en uitgelaten als Nina Hagen. En met haar ronde gezicht, laconieke oogopslag en ouderwetse pony doet ze onweerstaanbaar denken aan de jonge Angela Merkel.

Op onverwachte momenten is deze van haar missie bezeten Kleo ook mild, meisjesachtig vrolijk en zelfs vergevingsgezind. Ze wordt knap gespeeld Jella Haase, in Duitsland onder meer bekend van de kaskraker Fack ju Göhte (2013).

De mannen in de serie zijn stuk voor stuk zwakke, naïeve of zichzelf overschattende en op z’n best aandoenlijke stuntelaars. De vrouwen zijn cool, staalhard, sluw en hoogvliegers in het spionagebedrijf, van het vileine hoofd van de West-Duitse geheime dienst tot de vrouw van de in Chileense ballingschap levende ex-DDR-leider Honecker (‘tante Margot’). Een andere gevaarlijke tegenspeelster van Kleo geniet zelfs hoogzwanger nog, met van moordlust stralende ogen, van een wilde achtervolging over een weg langs een ravijn.

Geen cliché blijft in de serie onbenut, of het nu gaat om standaard-scènes uit actie- of spionagefilms, of om het beeld van de DDR, de Stasi en het hippe, van techno bezeten Berlijn van de vroege jaren negentig. Maar het gebeurt met zoveel Schwung en vette overdrijving, dat het één grote parodie wordt.

Dit is het soort serie waarvan de ervaring, een nu eens spannende dan weer hilarische rit, belangrijker is dan het verhaal. Maar voor wie het wil zien gaat het ook over de teleurstelling van Kleo in de DDR, haar familie en de mensheid in het algemeen. Na acht afleveringen zijn er nét genoeg tegenspelers op het nippertje in leven gebleven om op een tweede seizoen te kunnen hopen.