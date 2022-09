Spanjaard Carlos Alcaraz wint grandslamtoernooi US Open

De Spanjaard Carlos Alcaraz heeft de US Open gewonnen. De 19-jarige tennisser versloeg tijdens zijn eerste finale van een grandslamtoernooi de Noor Casper Ruud in vier sets: 6-4 2-6 7-6 (1), 6-3.

Alcaraz is met de winst van de US Open ook de nieuwe nummer één van de wereldranglijst. Hij neemt die positie over van Daniil Medvedev. De Russische titelverdediger werd in de vierde ronde uitgeschakeld en raakte daarmee zijn leidende positie kwijt. Alcaraz is de jongste nummer één ter wereld.

Voor zowel Alcaraz als Ruud stond er in de finale in New York veel op het spel. Behalve dat de winnaar zich een dag later de nieuwe nummer één zou kunnen noemen, was er ook een prijzenpot van 2,6 miljoen euro.

„Ik heb er altijd van gedroomd om de nummer 1 van de wereld te zijn en om grandslamkampioen te worden”, zei Alcaraz na afloop van de wedstrijd in New York. „Het is lastig voor me nu om dat onder woorden te brengen. Ik ben heel emotioneel.”