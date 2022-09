Schiphol vraagt maatschappijen vluchten te annuleren om tekort aan beveiligers

Schiphol heeft maandag een aantal luchtvaartmaatschappijen gevraagd vluchten te annuleren om de drukte op de luchthaven te verlichten. Het gaat om vluchten die tussen 16.00 en 23.00 op de planning staan vanuit vertrekhal drie. Luchtvaartmaatschappijen hoeven niet op het verzoek in te gaan, maar als ze dat wel doen „worden [ze] daarvoor gecompenseerd”, aldus Schiphol.

Maandagochtend stonden er lange rijen op de luchthaven, tot buiten de vertrekhallen. Met name voor vertrekhal een en drie liep de wachttijd op. Volgens de luchthaven is er sprake van een „onderlevering” van beveiligingspersoneel. Schiphol besteedt het inhuren van beveiligers uit en vraagt afhankelijk van het aantal reizigers een aantal „uren” op bij de beveiligingsbedrijven. Maandag zijn er minder beveiligers aanwezig dan de luchthaven had opgevraagd, zo laat een woordvoerder weten.

Beëindiging zomertoeslag

Volgens vakbond FNV is de beëindiging van een zomertoeslag, vorige week maandag, de voornaamste reden voor de terugkerende lange rijen. Afgelopen zomer, toen Schiphol de drukte het hoofd probeerde te bieden, keerde het aan onder meer beveiligers een zomertoeslag uit, waarbij medewerkers 5,25 euro bruto per uur extra kregen. Afgelopen maandag liep die toeslag af. Ook toen was het drukker op de luchthaven, ondanks dat het aantal vluchten een stuk lager ligt ten opzichte van de zomerpiek.

„De zomertoeslag heeft heel goed gewerkt om de problemen deze zomer te verkleinen”, zegt FNV-campagneleider op Schiphol Joost van Doesburg. „Een heleboel mensen die hun baan eigenlijk wilden opzeggen zijn langer gebleven en anderen zijn juist naar Schiphol gekomen.” Morgen gaan FNV en Schiphol in gesprek, die afspraak stond al voor de huidige drukte. Van Doesburg wil het hebben over hoe de organisatie in de toekomst een aantrekkelijke werkgever kan zijn. Dat is volgens hem lastig, omdat „cruciale processen voor langere termijn zijn uitbesteed.”