‘Remmen voor motoragent kon trucker Willem M niet meer’, zegt zijn advocaat

Er is geen hard bewijs op grond waarvan kan worden geconcludeerd dat trucker Willem M. vorig jaar juli bewust een Rotterdamse motoragent doodreed. (Camera)-beelden of andere objectieve aanwijzingen ontbreken. Maar politiemensen, journalisten en bezoekers van sociale media creëerden „van meet af aan het beeld van een zware verkeerscrimineel.”

Dit betoogde raadsman Dirk Timmermans maandag namens zijn cliënt, Willem M.(47) , voor de Rotterdamse rechtbank. Bij een botsing vorig jaar in het havengebied reed de vrachtwagen van M. over de agent en diens motor heen, nadat de agent hem had willen laten stoppen voor een controle. De trucker reed door, mogelijk ingegeven door een „diepgewortelde” boosheid tegen de politie, betoogde het Openbaar Ministerie vorige week. Het OM, dat ter zitting de overledene regelmatig alleen bij de voornaam (Arno) aanduidde, eiste onder meer 12 jaar cel met tbs.

Advocaat Timmermans wilde vrijspraak van moord of doodslag en hooguit een maatregel met voorwaarden voor zijn cliënt (zoals vrijwillige opname), zo bleek maandag. Hij erkende dat op beelden te zien was dat de motoragent de trucker een stop- of volgteken had gegeven. Vervolgens bleek nergens dat M. dit teken heeft opgemerkt, aldus de raadsman. Dat hij even later met de agent mee voorsorteerde om rechtsaf te slaan, was niet omdat hij de agent al had gezien. M. moest daar sowieso rechtsaf om zijn lading te lossen.

Voor het rechtsafslaan keek M. steeds naar rechts (en dus niet naar voren) om via zijn rechterbuitenspiegel te checken of er geen fietsers rechts van hem reden, aldus Timmermans. Ook wilde hij controleren of de losplaats niet al vol stond. Toen hij weer naar voren keek, ontdekte M. ineens motoragent Arno de Korte voor het rode stoplicht. Remmen kon niet meer, links om heen proberen te rijden poogde M. nog wel, maar dit mislukte op gruwelijke wijze. „Hij heeft een verkeerde beslissing genomen met fatale gevolgen. Dat ontkent hij niet”, aldus Timmermans.

Soort van waas

Dat M. doorreed, kon zijn raadsman slechts verklaren dan uit een „waas”. „Het lijkt erop dat de cliënt op een soort van automatische piloot in een soort van waas zijn weg vervolgde.”

Timmermans wees er op dat een forensisch deskundige van buiten de politie vorige week ter zitting een belangrijk correctie heeft aangebracht op metingen van de politie in het vooronderzoek.

Timmermans begon zijn betoog met de vele doodsbedreigingen die M. en zijn familie al sinds 2015 had ontvangen. In dat jaar reed M. een andere motoragent aan die daarbij zwaargewond raakte. Volgens de rechter was geen sprake van opzet, iets dat veel politiemensen niet geloofden. Ze gingen M. op de weg extra controleren , aldus Timmermans en voor zijn huis in Melissant intimiderend op diens erf heen en weer rijden.

Lees ook: Dorpsbewoners schetsen heel ander beeld dan politie van de trucker die agent doodreed

„April 2019”, zei Timmermans maandagochtend, „was er een interne briefing [bij de politie], waarin wordt geadviseerd dat men geen hetze tegen M. wil, en waarin wordt geadviseerd M. te behandelen als iedere andere chauffeur. Vrij vertaald: dat deden ze eerder dus niet. Waarom is er anders een briefing nodig?”

De rechter doet op 12 oktober uitspraak.