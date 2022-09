Raad van State: regering moet terugkeer basisbeurs beter onderbouwen

De regering moet het wetsvoorstel voor de herinvoering van de basisbeurs voor studenten beter en uitgebreider beargumenteren. Dat zegt de Raad van State (RvS) maandag in een advies. Het opnieuw invoeren van de basisbeurs voor het hoger onderwijs betekent dat het studiefinancieringsstelsel structureel wordt herzien en daar past volgens het orgaan uitgebreide onderbouwing bij.

Daarnaast zegt de Raad van State dat het van belang is dat de herinvoering van de basisbeurs bestendig is, „juist omdat de regering de onzekerheid van jongere generaties wil verminderen”. Daarom moet beter onderbouwd worden dat er voldoende geld beschikbaar blijft. Daarbij moet wat de Raad betreft ook rekening gehouden worden met de sterke stijging van het aantal studenten in het hoger onderwijs en de doorberekening van de inflatie.

De regering wil vanaf het studiejaar 2023-2024 de basisbeurs opnieuw invoeren. Uitwonende studenten krijgen dan 255 euro per maand, studenten die nog thuis wonen 91 euro. Het wetsvoorstel bevat ook een tegemoetkoming aan studenten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd. Ook daar mist de Raad voldoende onderbouwing. En die is juist belangrijk, omdat er geen juridische verplichting is voor de tegemoetkoming. „Zo’n onverplichte tegemoetkoming moet beperkt blijven tot bijzondere gevallen om precedentwerking te voorkomen.”

Lees ook: De uitwonende pechstudenten lopen veel geld mis: ‘heel treurig’