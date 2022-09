Met bezoek Rutte voor het eerst in 14 jaar Nederlandse regeringsleider in Suriname

Premier Mark Rutte (VVD) is maandagmiddag (lokale tijd) aangekomen in Suriname. Samen met minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, VVD), is hij twee dagen in de hoofdstad Paramaribo. Het is de eerste keer in veertien jaar dat een Nederlandse regeringsleider een bezoek brengt aan Suriname en voor het eerst dat Rutte in zijn rol als premier naar het land afreist. Doel van het bezoek is het versterken van de „bilaterale relatie tussen Nederland en Suriname en het bevestigen van de historische band tussen beide landen”, zo meldt het ministerie van Algemene Zaken.

Rutte werd op de luchthaven ontvangen door minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken. In Paramaribo bezoekt hij president Chan Santokhi in het presidentieel paleis. Dinsdagochtend leggen Rutte en Santokhi samen een krans bij het monument voor de Decembermoorden. Schreinemacher zal afwateringsproject Deltares bezoeken, waar ze uitleg krijgt over de waterproblematiek in de hoofdstad. Suriname kampt al maanden met wateroverlast, waardoor Santokhi in zeven van de tien districten de noodtoestand heeft uitgeroepen.

In augustus reisden negen Tweede Kamerleden elf dagen door Suriname, om kennis op te doen over het Nederlands slavernijverleden en de doorwerking daarvan in het heden. Het bezoek was een voorbereiding op het herdenkingsjaar 2023, als de afschaffing van de slavernij 150 jaar geleden is. Het was de eerste keer in dertien jaar dat een delegatie van de Tweede Kamer Suriname bezocht.

