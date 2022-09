Overlijden Britse koningin aanleiding tot relletje in VS

Op haar sterfbed heeft de Britse koningin Elizabeth II nog een relletje veroorzaakt in de Verenigde Staten – zonder het te beseffen. Toen het nieuws werd verspreid dat de koninklijke familie zich naar Balmoral had begeven om bij de stervende koningin te zijn, verstuurde de Amerikaanse hoogleraar Uju Anya deze tweet: „Ik hoor dat de belangrijkste monarch van een diefachtig, verkrachtend, genocidaal rijk eindelijk doodgaat. Moge haar pijn onverdraaglijk zijn.”

Twitter verwijderde de tweet, maar toen had al een digitale menigte zich gestort in een online woordenstrijd over racisme, geschiedenis, wellevendheid en vrijheid van meningsuiting. Amazon-topman Jeff Bezos twitterde: „En dit is iemand die wordt verondersteld te werken aan een betere wereld? Dacht het niet.” Waarop Anya antwoordde: „Otoro gba gbue gi” – zoveel als „krijg de kolere” in het Igbo, de Nigeriaanse taal waarmee zij opgroeide: „Moge iedereen die jij en je genadeloze hebzucht kwaad hebben berokkend, zich jou even hartelijk herinneren als ik me mijn kolonisatoren herinner.”

De mensen die het online voor Anya opnamen, verwezen naar de burgeroorlog in Nigeria in de jaren zestig van de vorige eeuw, toen de Nigeriaanse regering, gesteund door Groot-Brittannië, een meedogenloze strijd voerde tegen separatisten in de provincie Biafra. Een blokkade van de provincie leidde tot hongersnood waardoor naar schatting een half miljoen mensen in Biafra, merendeels van het Igbo-volk, de dood vond. „De wereldgemeenschap van Biafranen bejubelt je kracht en weergaloze moed om het diepgevoelde ressentiment van de Biafranen uit te dragen”, twitterde een zelfverklaarde vrijheidsstrijder.

De woorden van Anya vallen in de omgeploegde akker van het Amerikaanse culturele en politieke debat, waar in sommige staten wettelijke maatregelen worden genomen tegen leerkrachten die de geschiedenis van het land ‘verkeerd’ behandelen. Zo is in de staat Ohio een wetsvoorstel opgesteld dat scholen en onderwijzers verbiedt te leren dat „slavernij en racisme iets anders zijn dan afwijkingen en verraad van de authentieke beginselen waarop de Verenigde Staten zijn gesticht, waaronder vrijheid en gelijkheid”. De Republikeinse Partij, aangevuurd door Donald Trump, voert al lang campagne tegen een onderwijstheorie die critical race theory heet. Deze stelt dat ras en ongelijkheid zwaar moeten meewegen in elk wetenschappelijk onderzoek.

Uju Anya is universitair hoofddocent tweede-taalverwerving aan de Carnegie Mellon universiteit in Pennsylvania. Volgens haar eigen website, „doceert en onderzoekt ze kritisch toegepaste taalkunde, kritische sociolinguistiek, het leren van nieuwe talen en kritische ras- en discourswetenschappen”.

De universiteit nam in een verklaring afstand van Anya’s tweet. „Wij keuren de beledigende en afkeurenswaardige berichten op Uju Anya’s persoonlijke twitteraccount niet goed. Vrijheid van meningsuiting is de kern van de missie van het hoger onderwijs. Maar de opvattingen die zij deelde, vertegenwoordigen absoluut niet de waarden van het instituut, noch de standaard voor het debat die wij hoog houden.”

Antigua en Barbuda Mogelijk uit koninkrijk Het Antilliaanse land Antigua en Barbuda houdt binnen drie jaar een referendum over de vraag of het een republiek moet worden. Dat heeft de premier Gaston Browne zondag tegenover Britse media verklaard, kort na een document te hebben getekend waarin Charles III werd bevestigd als nieuw staatshoofd van Antigua en Barbuda. De stap is „geen daad van vijandigheid” tussen Antigua en Barbuda en de monarchie, zei hij, „maar de laatste stap om onafhankelijk te worden en zeker te stellen dat we een soeverein land zijn”. Hij wil wel lid blijven van de Gemenebest. Het land is een van de veertien landen die koning Charles nu als staatshoofd hebben.