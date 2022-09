Over Marijn Kruk Marijn Kruk schrijft om de week een column over de politiek en verbeelding van de Klimaattijd. Over Marijn Kruk Marijn Kruk schrijft om de week een column over de politiek en verbeelding van de Klimaattijd. Kruk studeerde geschiedenis in Utrecht en politieke filosofie in Parijs. Hij werkte lange tijd vanuit Parijs als journalist voor onder andere Trouw en De Groene Amsterdammer. Vanaf 2015 was hij voor Trouw enige tijd correspondent in Istanbul. Hij werkt aan een boek over opkomend illiberalisme en nationalisme in Europa. Hij schreef onder andere boeken over de Franse denker De Tocqueville, over het Parijse intellectuele leven en de over de Arabische Lente. In 2020 was hij fellow aan het Netherlands Institute for Advanced Studies (NIAS).

Heeft u al folie op uw niet geïsoleerde buitenmuur achter uw radiator geplakt? Als ik de website zetookdeknopom.nl mag geloven levert dat een fikse besparing op uw energierekening op. De website is een door minister Rob Jetten (Klimaat en Energie, D66) gelanceerd initiatief met tips om minder energie te gebruiken.

Ik ging aan het meten en rekenen, maar het resultaat viel wat tegen. Het zou in mijn geval neerkomen op een besparing van 6 euro per jaar. Tja. Alle beetjes helpen, maar op die manier heb ik dus wel héél veel beetjes nodig om deze winter een gat in mijn gasrekening te slaan.

De angst onder de bevolking zit er goed in nu energiebedrijven nieuwe termijnbedragen hebben doen uitgaan. Op sociale media circuleert de hashtag #iktrekhetnietmeer. De besparingstips zijn vrijblijvend, maar inmiddels schermt de overheid ook met dwang. Industrieën hebben een ‘energiebesparingsplicht’, kunnen gedwongen worden om te schakelen naar een ander type brandstof, en als de nood echt aan de man komt zelfs worden afgesloten. Het past in het plaatje van de terugkeer van de nationale overheid, zoals we dat eerder ook zagen tijdens de coronapandemie. De terugkeer van het politieke zo je wilt, want het is via de overheid dat we als nationale gemeenschap proberen greep te krijgen op de wereld om ons heen.

Ik moest eraan denken na een gesprek met een bevriende publiciste tijdens een boekpresentatie onlangs. We hadden het over de opwarming van de aarde, de biodiversiteit die onder druk staat, en hoe het allemaal maar niet opschoot daar iets aan te doen. In de kringen waarin de bevriende publiciste zich bewoog was daar zo veel frustratie over dat zelfs werd gesproken over de mogelijkheid van een autoritair regime.

Ik kon me daar wel iets bij voorstellen. Er komt een levensbedreigende ramp op ons af, of beter: die is al bezig zich te voltrekken, en op een of andere manier lukt het niet om de benodigde actie te ondernemen. Nee, dan China. Daar worden zonneweides neergelegd tot zover het oog reikt, en flitsen hoge snelheidstreinen. In 2060 moet het land CO 2 -neutraal zijn, en ze lopen op schema – zegt de regering in Beijing. Daarmee is er al direct een fundamenteel probleem, want behalve vrijheid is ook transparantie in een autocratie ver te zoeken.

Maar het maakt de vraag naar de betrekkelijke ineffectiviteit van onze liberale democratieën op dit punt niet minder pertinent. Volgens de Franse filosoof Pierre Charbonnier komt dit doordat we de ecologie nooit op adequate manier onderdeel hebben gemaakt van ons politieke denken sinds de Verlichting. Het probleem ligt niet alleen bij het kapitalistische systeem en zijn excessen, schrijft hij in Abondance et Liberté, maar bij de notie van emancipatie zelf, en daarmee bij onze wetten en instituties.

De Gele Hesjes zijn hier een goed voorbeeld van. Het wegennet was bedoeld om het Franse platteland te ontsluiten, maar door Macrons belastingverhoging op diesel ontnam hij de gebruikers die herwonnen vrijheid juist weer. Ons begrip van vrijheid dient te worden herdacht, aldus Charbonnier, „niet door te zeggen dat oneindige vrijheid onmogelijk is, maar door een sociale en duurzame relatie aan te gaan met de materiële wereld”.

Dat klinkt wat abstract, maar in haar belangrijke ambassadeursrede maakte de Duitse minister Annalena Baerbock (Buitenlandse Zaken) dat vorige week heel concreet. Neem de staalindustrie, zei ze. Die was altijd een motor van het Wirtschaftwunder geweest. Maar met haar „rokende schoorstenen” en „onstilbare energiehonger” was er een niet langer toelaatbare ecologische prijs betaald. Maar vooralsnog ook bij Baerbock geen dwang; het bleef bij wenken.

