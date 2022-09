Onwennig en weifelend: Siemens moet wennen aan rol in het hart van de wereldpolitiek

Vraag het maar aan Siemens. Wéér probeerde Gazprom vorige week het stilleggen van Nord Stream aan het Duitse industrieconcern te wijten. Vicedirecteur Vitali Markelov zei dinsdag 6 september op het Eastern Economic Forum in Vladivostok dat Siemens eerst apparatuur moest repareren. Dan kon de gasleiding zo weer open. Dus waarom aan Gazprom vragen hoe het zit met het gas?

Het was de zoveelste keer dat Gazprom wees naar Siemens (300.000 werknemers, omzet in 2021 62 miljard euro). Al eerder, in juli, zou het dwars hebben gelegen bij het vervoer van een turbine naar Rusland die nodig was voor Nord Stream.

Beide Gazprom-claims gelden als ongefundeerd. Maar het meer dan 170-jaar oude Siemens, actief in allerlei markten, is er wel door verwikkeld geraakt in het conflict tussen Rusland en het westen. Der politische Konzern, noemde de Süddeutsche Zeitung Siemens al in juli.

Het is een onwennige rol voor het bedrijf: ondernemingen proberen doorgaans zo ver mogelijk weg te blijven van politieke onderwerpen. In Duitsland wordt met interesse gevolgd hoe Siemens met de situatie omgaat. Want wat het bedrijf nu overkomt, versterkt een angst die bij andere grote industrieconcerns als Volkswagen leeft: dat ook zij meegesleept worden in een conflicten, nu de spanningen met China oplopen en de wereld steeds verder verdeeld raakt in blokken.

Ongemakkelijke keuze

De aanwezigheid van Siemens in Rusland begon in 1851 als leverancier van onderdelen voor de telegraaflijn tussen Moskou en Sint-Petersburg. Ze eindigde 170 jaar later met het onderhoud aan de hogesnelheidslijn tussen diezelfde steden.

De Duitse industriegigant – die voor de oorlog 3.000 werknemers in Rusland had – maakte op 12 mei bekend zich volledig terug te trekken uit het land, vanwege de invasie in Oekraïne.

Voor Siemens, dat al een belangrijk deel van de activiteiten had stilgezet direct na de invasie, was het een lastig besluit. Het vertrek kostte ruim 600 miljoen euro. Maar blijven was geen optie meer. De druk op bedrijven om te vertrekken uit Rusland was te groot. Siemens stond op een beruchte lijst van Yale University die bijhield welke bedrijven nog zaken deden in het land (hoewel het Duitse concern al bij het begin van de invasie een groot deel van de activiteiten in Rusland had stopgezet).

Het moeilijke en relatief late besluit was de eerste ongemakkelijke politieke keuze voor Siemens in het conflict tussen het Westen en Rusland. Veel bedrijven stonden onder druk om uit Rusland te vertrekken, maar voor Siemens ging het om een belangrijke markt en een historische band – en een groot aantal werknemers.

Toch kon het allemaal nog een stuk erger, zo bleek de afgelopen drie maanden. Het bedrijf staat in het middelpunt van de discussie over Nord Stream, een gasleiding waar het bedrijf al jaren nauw bij betrokken is. Afgelopen juli zou Siemens volgens Gazprom een gasturbine niet willen opsturen, waardoor er geen gas kon stromen. En anderhalve week geleden zou Siemens een olielek niet willen repareren.

De bezwaren van Gazprom worden in Europa over het algemeen niet serieus genomen; ze gelden als propaganda omdat Rusland geen gas wil leveren. Maar ze worden wel voortdurend herhaald. Op vrijdag 2 september kreeg Siemens de schuld, op zaterdag 3 september ook weer. Afgelopen week waren er de uitspraken van Markelov in Vladivostok. Gazprom verspreidde zelfs foto’s van wat een Siemens-inspecteur zou zijn bij het olielek: Siemens had het lek zelf geconstateerd, maar deed vervolgens niks, aldus Gazprom.

In beide zaken – turbine en olielek – vroeg de Duitse pers zich af: waar is Siemens? Pas na een paar weken mengde het zich in de turbinerel. Siemens zei dat het geen correlatie zag tussen het ontbreken van de turbine en het stoppen van de gasstromen. „Dat werd de hoogste tijd”, becommentarieerde het Duitse Handelsblatt. Wie de leugens van Moskou niet pareert, helpt eraan mee, schreef de krant.

Begin september werd de kritiek nog veel feller. Siemens staat hulpeloos tegenover een dictatuur, schreef buitenlandredacteur Mathias Brüggmann van Handelsblatt in een vlammend commentaar. Op het olielek had Siemens volgens hem wéér veel te zuinigjes gereageerd: het bedrijf had alleen gezegd dat een dergelijk lek geen probleem moet vormen. En toen Gazprom de beschuldigingen bleef herhalen, zei Siemens alleen dit „voor kennisgeving te hebben aangenomen”.

Heeft Siemens wel begrepen dat we ons in een internationale informatie-oorlog bevinden, schreef Brüggmann, waarin je terug moet duwen? Poetin doet volgens hem net als Hitler in 1939 in Polen alsof anderen de fout in gaan en hijzelf alleen maar „terugschiet”, schreef Brüggmann. En dat kan je niet laten gebeuren.

Hart van de wereldpolitiek

Onwennig. Traag. Weifelend. De rol in het hart van de wereldpolitiek valt Siemens duidelijk niet makkelijk. En dat is ook niet verbazend. Het bedrijfsleven wíl doorgaans niet in het hart van de wereldpolitiek staan. Dat brengt alleen maar risico’s met zich mee.

Toch bestaat in het Duitse bedrijfsleven een besef dat deze ontwikkeling mogelijk nog een stuk verder zal gaan. De Süddeutsche Zeitung schreef al dat er een logische nieuwe uitdaging voor Siemens klaarligt: China. In een wereldeconomie die steeds meer in blokken uiteen dreigt te vallen, ligt er voor Duitse ondernemingen die groot zijn in dat land – de omzet van Siemens in China is 8 miljard euro – een ingewikkelde toekomst. Want hoe ga je om met China als het Taiwan binnenvalt? Wat als je gedwongen wordt stelling te nemen, zoals Siemens nu?

Dit mag nog ver weg lijken, maar het is een belangrijk onderwerp in bestuurskamers. Dat bleek eerder dit jaar bijvoorbeeld uit een uitgebreid artikel van de Financial Times over Volkswagen. Dat documenteerde precies welke zorgen er bestaan in de top van die enorme autobouwer, die de helft van zijn winst behaalt in China. Een vertrek uit Rusland zou een gevaarlijk precedent kunnen scheppen voor een vertrek uit China, klonk het. Mocht het zover komen, dan is dat een „existentiële crisis” voor Volkswagen, zei een hooggeplaatste manager tegen FT.

Zover is het nog niet. Maar de grote Duitse industriebedrijven die de afgelopen decennia flink zijn gegroeid in China, kunnen zich maar beter voorbereiden op verschillende scenario’s. Anders lopen ze het risico uiteindelijk net zo aarzelend over te komen als Siemens nu.