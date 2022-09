‘Ondernemen, daar krijg ik energie van’

in

‘Na mijn afstuderen in 2019 begon ik met een supermooie baan: onderwijskundige bij Hogeschool Windesheim. Toch zat ik er niet op mijn plek. Eén reden was de lockdown. Een half jaar nadat ik was begonnen, moesten we bijna fulltime vanuit huis werken. Daar werd ik geen leuker persoon van.

„Na twee jaar ben ik via een talententraject gaan kijken wat beter bij mij paste. Daaruit bleek dat ik organiseren heel leuk vind en graag in de spotlight sta. Dat klinkt misschien stom, maar ik haal er energie uit als mijn werk gezien wordt. Zo kwam wedding- en eventplanning al vrij snel bovendrijven.

„Grappig, want in mijn examenjaar had ik al eens een folder aangevraagd van een weddingplanneropleiding, maar met een vwo-diploma is het toch taboe om niet naar de universiteit te gaan. Terwijl ik achteraf gezien misschien liever meteen begonnen was met ondernemen. Dat had me een studieschuld gescheeld.

„Ik ben nu driekwart jaar bezig en ik heb zo’n vijftien evenementen en acht bruiloften georganiseerd, waarvan een deel nog moet plaatsvinden. Via mijn Instagrampagina en site lopen de opdrachten goed binnen. Ook zit ik hier in een christelijke omgeving waar veel mensen jong trouwen; zelf ben ik vorig jaar getrouwd.

„Ik heb al genoeg toekomstdoelen: een eigen weddingplanneropleiding of een weddingplanneragency bijvoorbeeld. Ook ben ik bezig een verhuurtak op te zetten voor bruiloftstyling. Dat ondernemen en plannen maken; daar krijg ik veel energie van.”

uit

‘Laatst vroeg iemand op een verjaardag wat ik nu verdien, maar die vraag is lastig te beantwoorden. Weddingplannen is echt seizoenswerk: nu haal ik veel binnen, maar in december zal het minder zijn. Daarom keer ik mezelf ‘maar’ 1.000 euro uit per maand. De rest is een buffer. Wel vraag ik klanten een aanbetaling van 50 procent op de 3.000 euro die ik vraag per bruiloft. Zo spreid ik toch een beetje mijn inkomsten.

„Mijn man Jan-Hans is het type dat als hobby excelletjes maakt van onze inkomsten en uitgaven. Hij is dus van de financiën bij ons thuis. Toen ik begon als ondernemer, stelde hij voor om de gezamenlijke lasten voor een jaar 75/25 te verdelen, zodat ik ruimte krijg om te groeien met mijn onderneming. Volgend jaar hoop ik weer fiftyfifty te kunnen bijdragen.

„Sinds ik voor mezelf ben begonnen, moet ik meer letten op mijn uitgaven. Ik was altijd erg van het terrassen en van kleding kopen. Dat moet nu allemaal wat minder. Wel boffen we met ons koophuis. In 2019 was de huizenmarkt al wat overspannen, maar niet zo erg als nu. Met 15.000 euro overbieden hebben we toen een klushuis in Zwolle kunnen kopen. Als ik zie voor hoeveel ze nu weggaan, hebben we geluk gehad.”

Netto-inkomen: 1.000 euro Gezamenlijke lasten: hypotheek, g/w/l 1.270 euro; tv/internet 65 euro; verzekeringen 115 euro; boodschappen 600 euro; huisdier (labradoodle) 150 euro; horeca 225 euro Privélasten: mobiel 11 euro; zorgverzekering 120 euro; auto 150 euro; abonnementen 10 euro; goede doelen 5,50 euro; sport 32 euro; kleding 100 euro; wellness 39 euro Sparen: als er wat overblijft Laatste grote uitgave: rotan bankje voor verhuur bruiloftstyling 150 euro

